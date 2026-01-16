國防預算3,000億在台製造 航太、無人機鏈按讚

針對1.25兆元國防特別預算中，約有3,000億元將在國內產製，包括航太龍頭漢翔（2634）、無人機大廠雷虎都表示，對支持國內軍工產業發展絕對是好事，台船、中信及龍德等造船廠也強調本土造船量能充沛，不過具體仍要看政府採購的品項為何。

雷虎表示，支持國防預算增加，更支持無人載具預算增加，不只是為了戰爭準備，更是為了讓台灣在和平時期，就建立可支撐國防的自主產業體系。

為了建立國內無人機、無人艇等無人載具生產基地，雷虎已斥資7.1億元購置位於嘉義大埔美園區的7,000餘坪廠房及土地，將規劃作為軍用、商用無人載具研發生產基地，預計第1季完成土地與廠房點交，最快第3季投產。

在「國艦國造」政策下，造船業界預估在未來十年內，不包含潛艦後續造艦，起碼還有一、二千億元的國艦新單將釋出，台船、中信造船和龍德均摩拳擦掌準備爭單，可望為三大造船廠營運大大加分。目前三大造船廠都鎖定海巡署規劃的「海域維權海巡艦艇建造計畫」，預估經費612億元。合計七大項目。