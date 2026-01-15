電信三雄聯手OTT 搶訂閱商機

全球ＯＴＴ（線上串流影音）市場風起雲湧，儘管前陣子掀起整併風潮，但本土電信業者仍樂得和國際平台合作。電信三雄近年來積極找上各式國際ＯＴＴ平台，過去可能只和單一平台簽署獨家合作協議，但隨著國內民眾訂閱平台數的意願持續上升，電信三雄也樂得與各大國際ＯＴＴ平台簽署協議，希望透過此類跨界合作，提升ＡＲＰＵ（每用戶貢獻度），挹注自家營收與獲利。

4G時代來臨後，消費者只要抱著手機、平板，就可以隨處追劇、追綜藝，不僅引發第四台剪線潮，也讓ＯＴＴ市場百花齊放。在ＯＴＴ最盛行的年代，國內市場一口氣擠進廿五家ＯＴＴ平台，即便ＯＴＴ市場近期浮現整併趨勢，但台灣目前的ＯＴＴ市場還有十九家業者。

資策會ＭＩＣ資深產業分析師洪齊亞表示，以資策會調查數據來看，過去一年多數用戶常態性訂閱一到兩個ＯＴＴ平台，五成的消費者表示，當ＯＴＴ平台推出話題性內容時，他們願意付費收看；另外也有百分之卅五的消費者表示，即便現在並沒有訂閱某個平台，但如果該平台推出特別的影視內容，他們也願意額外付費收看。

訂閱戶的年齡層，洪齊亞以Netflix為例指出，雖然年輕族群訂閱數較多，但中高年齡層的訂閱比率也有三到四成，「中高年齡層主要是訂給自己看，比較是出於個人的娛樂考量。」中高年齡層消費金額平均較高，付費能力與意願也較年輕族群更強。

看準台灣ＯＴＴ市場發展潛力，台灣三大電信業者都有自己的ＯＴＴ平台，中華電信有Hami Video、台灣大有MyVideo、遠傳有friDay影音。但即便自家已推出ＯＴＴ服務，電信三雄仍積極與Netflix、Disney+、HBO Max等國際平台合作。

為什麼積極與國際ＯＴＴ平台談異業合作？中華電信個人家庭分公司總經理胡學海指出，多平台訂閱已成常態，用戶同時訂閱兩個以上ＯＴＴ並不罕見，中華電信希望透過差異化內容與整合方案，提升整體滲透率。中華電信原本就有和Netflix合作，近期展開與Disney+的合作，也是希望在原有的Netflix合作基礎上，進一步擴大國際內容版圖。

此外，中華電信目前擁有ＭＯＤ與Hami Video兩種應用。胡學海表示，這兩種應用分別應對不同使用場景與族群，從用戶結構來看，ＭＯＤ仍家戶固定收視為主，每用戶貢獻度相對較高，但受限於ＩＰＴＶ（網路電視）技術與整體市場趨勢，客戶數策略以「維穩」為主；而Hami Video這種ＯＴＴ應用，具備隨時隨地觀看的彈性，中華電信內部仍看好ＯＴＴ成長潛力，並設定雙位數成長目標。