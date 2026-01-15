去年僑外投資逾113億美元 近十年第三高

經濟部投審司15日公布統計，12月份單月核准216件僑外投資件，金額達7億933萬8,000美元；總計去年1至12月，共核准2,216件僑外投資，金額達113億9,281萬美元，較上年大幅成長44.98%，創下近十年來第三高紀錄，僅次於2018年及2022年，顯示我國投資環境仍受高度肯定。

進一步分析去年的重大投資案件，離岸風電與基礎建設無疑是「最吸金」的領域，去年丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以20.2億美元投資大彰化西南控股公司，奪下年度投資之冠；盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以6.7億美元增資哥本哈根基礎設施渢妙、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY約以2.6億美元萬元增資巔峰海景投資、英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED約以2.1億美元增資台灣科高工程等。

統計也顯示，去年新設公司件數達1,296件，投資金額約10.4億美元，顯示台灣新創與中小規模投資環境仍保持高度活力。

在陸資來台方面，投資態勢則持續緊縮。去年全年核准陸資投資件數僅19件，金額約1億美元，較上年同期大幅縮減65.43%。12月單月陸資來台僅剩2件，金額24萬美元，顯示在政策與市場環境變遷下，陸資來台已趨於零星。

台商資金「西進」的意願也持續低迷。去年全年核准對中國大陸投資件數為241件，金額僅14.9億美元，較上年同期大幅腰斬近六成，減幅達58.98%，12月份單月則只有13件，金額為1億多美元。

台商對外投資布局方面，去年全年核准（備）對外投資件數為817件，總金額384.3億美元，較上年同期減少14.47%。其中，12月單月對外投資件數為69件，投資金額達21.3億美元。