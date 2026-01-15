台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

台積電（2330）董事長魏哲家在法說會上，直指憂心台灣電力供應問題。對此，經濟部次長何晉滄回應，已經將AI與先進製程用電需求，納入未來十年電力供需規劃，台灣至2032年供電無虞，請大家不用擔心。

何晉滄表示，政府每年都有進行電力供需調查，也已經將AI與先進製程產能擴增的用電需求，納入未來十年電力供需規劃，依去年底發布的未來十年電力供需調查顯示，至2032年電力供應無虞，「大家不用擔心，我們電力絕對是充足的」。

對此台電也回應，台電公司配合政府滾動檢討全國電力供需情形，政府對於未來產業用電發展均有妥適規劃，惟台電也強調，要有充足的電力需要持續電源開發，要能夠將電送到用戶，需要加速電網建設，「請支持台電公司，加速電力建設，加速電源開發」。

依據經濟部能源署《2024年度全國電力資源供需報告》指出，考量AI科技發展、半導體產業擴廠、美國對等關稅實施及深度節能推動等影響下，預估2025年至2034年電力需求年均成長率約為1.7%，與日、韓等產業競爭國家用電趨勢相似。

報告中指出，白天在太陽光電發揮下，發電量最高可貢獻約9,000MW以上，整體供電相對充裕，因此電力調度的重點為夜尖峰供需平衡。預估在AI科技潮爆發的2025年至2029年間，夜間備用容量率約在11.3%~14.2%，至2030年起可達15%以上。不過，未來電源開發仍存在環評時程與地方溝通等變數，因此在規劃上仍會保留較寬裕的備用空間，確保整體供電安全。

電力供給方面，報告也顯示，2025年至2034年整體電力供給規劃，燃氣機組新增包括台中燃氣一期、二期，通霄、大林及協和，預估累計淨增量約1,222.2萬瓩。