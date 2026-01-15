經部：114年僑外投資113.9億美元 近10年來第3高

快訊

中央社／ 台北15日電

經濟部投資審議司今天公布最新統計，民國114年全年僑外來台投資金額達113億9281萬9000美元，年增44.98%，創近10年來第3高，僅次於111年及107年，顯示台灣投資環境持續受到外資肯定。另外，去年全年陸資來台投資以及對中國大陸投資金額則雙雙大減超過5成。

投審司今天發布新聞稿表示，僑外來台投資方面，去年12月單月核准216件，投資金額約7億933萬8000美元；去年全年核准僑外投資件數共2216件，投（增）資金額約113億9281萬9000美元，較上年同期增加44.98%。

投審司指出，去年全年投資表現亮眼，主要受惠多起大型投資案挹注，包括丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S以約20億2061萬美元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CIFENGMIAO SCSP以約6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，以及英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGSCOMPANY、英商GOOGLE ENGINEERING UKHOLDINGS LIMITED等對台增資案。

此外，去年全年核准僑外投資新設公司件數為1296件，投資金額約10億4683萬美元。

投審司表示，在陸資來台投資方面，去年12月單月核准2件，投資金額約24萬5000美元；全年累計核准19件，投（增）資金額約1億274萬美元，較上年同期的2億9722萬3000美元減少65.43%。

對外投資方面，去年12月單月核准（備）對外投資69件，投資金額約21億3509萬美元；全年累計核准817件，投（增）資金額約384億3226萬美元，較上年同期減少14.47%。

對中國大陸投資則持續下探，去年12月單月核准13件，投資金額約1億387萬3000美元；全年累計核准241件，核准投（增）資金額約14億9887萬美元，較上年同期減少58.98%。

投審司表示，整體來看，去年僑外來台投資動能強勁，但在全球經濟不確定性與產業布局調整下，企業對中國大陸投資趨於保守。

