經部：114年僑外投資113.9億美元 近10年來第3高
經濟部投資審議司今天公布最新統計，民國114年全年僑外來台投資金額達113億9281萬9000美元，年增44.98%，創近10年來第3高，僅次於111年及107年，顯示台灣投資環境持續受到外資肯定。另外，去年全年陸資來台投資以及對中國大陸投資金額則雙雙大減超過5成。
投審司今天發布新聞稿表示，僑外來台投資方面，去年12月單月核准216件，投資金額約7億933萬8000美元；去年全年核准僑外投資件數共2216件，投（增）資金額約113億9281萬9000美元，較上年同期增加44.98%。
投審司指出，去年全年投資表現亮眼，主要受惠多起大型投資案挹注，包括丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S以約20億2061萬美元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商CIFENGMIAO SCSP以約6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，以及英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW（CAYMAN）HOLDINGSCOMPANY、英商GOOGLE ENGINEERING UKHOLDINGS LIMITED等對台增資案。
此外，去年全年核准僑外投資新設公司件數為1296件，投資金額約10億4683萬美元。
投審司表示，在陸資來台投資方面，去年12月單月核准2件，投資金額約24萬5000美元；全年累計核准19件，投（增）資金額約1億274萬美元，較上年同期的2億9722萬3000美元減少65.43%。
對外投資方面，去年12月單月核准（備）對外投資69件，投資金額約21億3509萬美元；全年累計核准817件，投（增）資金額約384億3226萬美元，較上年同期減少14.47%。
對中國大陸投資則持續下探，去年12月單月核准13件，投資金額約1億387萬3000美元；全年累計核准241件，核准投（增）資金額約14億9887萬美元，較上年同期減少58.98%。
投審司表示，整體來看，去年僑外來台投資動能強勁，但在全球經濟不確定性與產業布局調整下，企業對中國大陸投資趨於保守。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言