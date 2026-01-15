大同智能簽約臺北醫院綠電採購 2025年轉供量成長近3倍

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能，近日與衛生福利部臺北醫院正式簽訂綠電採購契約。公司表示，此合作將有助院方降低碳排放，亦象徵醫療產業積極透過能源轉型減輕營運對環境的衝擊，展現醫療機構邁向綠色轉型、推動永續，而對公司而言，則是在既有綠電收益上持續增長。

衛福部已將永續發展指標納入醫院評鑑。依據「用電大戶條款」，契約容量達5,000瓩以上之用戶需建置至少10% 的綠能。初步估算，全台醫院年用電量約12億度；若比照用電大戶標準履行10%再生能源義務，醫療產業每年將產生約1.2億度的再生能源需求，顯示醫療領域在能源轉型中的龐大規模與重要性。

大同智能指出，其2025年綠電轉供業務表現亮眼，較前一年成長近三倍，客戶涵蓋金融、化工、紡織、汽車、半導體及醫療等多元產業，公司已協助多家醫療院所建置屋頂太陽能系統，達成減碳目標。本案除設置太陽能系統外，更進一步採購綠電，以多元能源策略落實減碳承諾。

隨著醫療院所及各產業對能源轉型需求日增，大同智能表示，將持續推動節能、儲能與再生能源整合方案，包含導入節能設備、儲能系統等創新應用，全面提升能源使用效率。

此外，大同智能也將持續深耕「光電＋儲能」發展，攜手高用電量企業導入儲能應用，透過多元合作模式拓展國際光儲市場，奠定東南亞市場的發展基礎。