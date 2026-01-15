快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

大同智能簽約臺北醫院綠電採購 2025年轉供量成長近3倍

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同智能與臺北醫院共創醫療永續。圖／公司提供
大同智能與臺北醫院共創醫療永續。圖／公司提供

大同（2371）旗下能源服務事業大同智能，近日與衛生福利部臺北醫院正式簽訂綠電採購契約。公司表示，此合作將有助院方降低碳排放，亦象徵醫療產業積極透過能源轉型減輕營運對環境的衝擊，展現醫療機構邁向綠色轉型、推動永續，而對公司而言，則是在既有綠電收益上持續增長。

衛福部已將永續發展指標納入醫院評鑑。依據「用電大戶條款」，契約容量達5,000瓩以上之用戶需建置至少10% 的綠能。初步估算，全台醫院年用電量約12億度；若比照用電大戶標準履行10%再生能源義務，醫療產業每年將產生約1.2億度的再生能源需求，顯示醫療領域在能源轉型中的龐大規模與重要性。

大同智能指出，其2025年綠電轉供業務表現亮眼，較前一年成長近三倍，客戶涵蓋金融、化工、紡織、汽車、半導體及醫療等多元產業，公司已協助多家醫療院所建置屋頂太陽能系統，達成減碳目標。本案除設置太陽能系統外，更進一步採購綠電，以多元能源策略落實減碳承諾。

隨著醫療院所及各產業對能源轉型需求日增，大同智能表示，將持續推動節能、儲能與再生能源整合方案，包含導入節能設備、儲能系統等創新應用，全面提升能源使用效率。

此外，大同智能也將持續深耕「光電＋儲能」發展，攜手高用電量企業導入儲能應用，透過多元合作模式拓展國際光儲市場，奠定東南亞市場的發展基礎。

大同 綠電 太陽能

延伸閱讀

獨／大同證實奪北美變壓器大單 攜手美商GIS間接供貨AI巨頭

大同氣盛 權證選逾100天

月租小額綠電挨批與民爭利 台電：目的為協助中小企業

台電月租小額綠電強推上路 民間痛批：靠補助撐場面扭曲綠電市場

相關新聞

台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

台積電董事長魏哲家今天於法說會上提及擔心台灣電力供應議題，對此經濟部次長何晉滄表示，依政府最新電力供需評估結果，台灣在2...

川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

美國總統川普公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，但如果是要支援美國供應鏈的則不適用。外界關心是否衝擊台灣晶片產...

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

台美關稅談判進入關鍵階段。經濟部次長何晉滄表示，台美經貿談判已由行政院台美經貿工作小組啟動，談判團隊在14日晚間已經出發...

央行臉書「今天向誰致敬」 緬懷中經院副院長王健全

中央銀行官方臉書專欄「今天向誰致敬」緬懷中華經濟研究院副院長王健全，讚譽其為「台灣產業軍師」，並感念他對台灣經濟與產業發...

台積電加碼赴美換15%關稅 立委提兩建議

近日《紐約時報》報導，美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至 15%，代價是台積電進一步承諾在美國增建至少五座晶圓廠...

核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全

核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。