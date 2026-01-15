台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
圖為台積電為在美國亞利桑那州鳳凰城市郊的廠區。中央社
圖為台積電為在美國亞利桑那州鳳凰城市郊的廠區。中央社

台美關稅談判進入關鍵階段。經濟部次長何晉滄表示，台美經貿談判已由行政院台美經貿工作小組啟動，談判團隊在14日晚間已經出發赴美，核心目標是爭取對等關稅稅率調降，並避免關稅疊加，同時針對美方232條款涉及的半導體及其衍生產品，爭取最優惠稅率。

何晉滄強調，關稅條件攸關產業競爭力，談判團隊將以「不低於競爭對手」作為努力方向，全力爭取有利條件，協助傳統產業與出口產業減輕衝擊。

針對外界關注台積電（2330）是否擴大對美投資，以及可能引發人才與資金外流疑慮，何晉滄指出，目前並未接獲台積電有額外擴大赴美投資的訊息，不過，台積電的研發人力有將近一萬人，是最主要的核心競爭力，台積電的研發總部與最先進製程量產一定根留台灣，最先進的製程，一定也先在台灣做量產，才有機會去海外擴產。

至於產業鏈外移疑慮，何晉滄認為企業仍會以生產成本控管為優先，美國生產、回台封裝的成本偏高，業者會審慎評估整體投資布局。

台美關稅談判進入尾聲，外界也關注台灣如何進行產業支撐，何晉滄指出，經濟部已編列450億元韌性特別預算，並預留200億元彈性空間，將視談判結果調整資源運用，以協助產業調適關稅衝擊。他也表示，未來將引導傳統產業跨入半導體、軍工、太空及次世代通訊等新興領域，提升附加價值，並強化在地採購與產業升級。

