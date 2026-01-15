鎖定AI與半導體 台灣、鳳凰城成立企業創新聯盟

為加速台美在人工智慧（AI）、半導體及先進科技新創生態系的合作，國發會副主委詹方冠15日主持「國家新創品牌（Startup Island TAIWAN）」與美國鳳凰城及台美生態圈夥伴簽署「台灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄（MOU）。由鳳凰城市長Kate Gallego、副市長Ann O’Brian親自出席，台積電（2330）、Cadence等企業也到場支持，雙方將以台積電在鳳凰城的布局為契機，結合台灣科技產業實力與鳳凰城產業聚落優勢，建立長期創新合作關係。

詹方冠致詞指出，本次MOU象徵台灣與鳳凰城合作邁入新里程碑。近年因台積電設廠，鳳凰城已成為台灣最熟悉的美國城市之一；「Startup Island TAIWAN」亦已與大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）合作，成功協助多家台灣生技醫療新創落地大鳳凰城地區，展現互利互惠的合作潛力。未來將擴大合作至AI與半導體相關領域，建立更長期、更多元的制度化機制，促成更多台美合作案例。

Kate Gallego表示，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合AI、人才與資本的創新門戶，是台灣新創進軍美國市場的重要據點，期待藉此放大台灣新創的國際影響力。GPEC執行長Christine Mackay指出，雙方既有生醫合作基礎，未來可結合SelectUSA，完善台灣新創落地美國的支援機制。Tesoro創投加速器創辦人Andy Lombard則表示，未來五年將聚焦AI與半導體投資，並串聯台積電等產業夥伴資源，擴大新創培育。

本次MOU在詹方冠、經濟部中小及新創企業署署長李冠志及美國在台協會（AIT）商務組組長Janée Pierre-Louis見證下，由國家新創品牌辦公室、工研院、鳳凰城市、Tesoro及GPEC共同簽署。國發會指出，雙方期盼透過制度化合作，培育具國際競爭力的科技新創，將創新能量轉化為可衡量、可複製的產業經濟成果，深化台美長期夥伴關係。