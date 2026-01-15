台積電董座魏哲家憂台灣電力供應 經部拍胸脯：2032前不存在短缺問題

快訊

中央社／ 台北15日電
台積電董事長魏哲家今（15）日於法說會上提及擔心台灣電力供應議題，對此經濟部次長何晉滄表示，依政府最新電力供需評估結果，台灣在2032年前的電力供應不會有問題。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電董事長魏哲家今天於法說會上提及擔心台灣電力供應議題，對此經濟部次長何晉滄表示，依政府最新電力供需評估結果，台灣在2032年前的電力供應不會有問題，絕對是充足，且已將AI產業與半導體先進製程擴產的用電需求納入整體考量，呼籲各界放心。

台積電今天下午舉行法人說明會，魏哲家坦言擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能持續擴充產能，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

針對台積電提及台灣電力供應，何晉滄主持經濟部業務會報前接受媒體聯訪時表示，電力供給是政府高度重視的核心議題，經濟部每年定期公布「全國電力資源供需報告」，透過滾動式檢討掌握未來電力供需情形。

何晉滄指出，依去年公布的最新電力供需調查結果顯示，台灣在2032年前的電力供應均維持穩定，並不存在短缺問題。他強調，相關規劃已同步納入AI應用快速發展所帶動的用電成長，以及半導體先進製程與產能擴充所需的電力需求。

何晉滄強調，政府在電力規劃上已提前部署，確保供電充足與系統韌性。

