全球AI爭霸戰如火如荼 外貿協會董事長黃志芳提解方

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會15日舉行2026年年度記者會董事長黃志芳指出，全球正在進行兩場AI爭霸戰。記者黃淑惠／攝影
外貿協會15日舉行2026年年度記者會，董事長黃志芳指出，全球正在進行兩場AI爭霸戰，第一場是科技巨頭軍備競賽，第二場企業應用的生存決戰，尤其，第二場競爭是台灣業輸不起的戰爭；因應市場變化，貿協新年度有三大工作重點，AI產業、產業AI化、全球布局協助國內業者海外拓銷。

新年度貿協最亮點，台中市政府委託外貿協會營運的「臺中國際會展中心」將於今年3月正式啟用，目前預約率已達24%，是全台灣專業展館「開館首年」的最高紀錄，根據AI推算，預計將帶動中部約新臺幣170至200億元周邊商機，實現「把世界帶進中臺灣」的願景。

今年3月台中工具機展會在台中擴大舉辦，新年度將會有50多場展，1月16日也會有btoc的展望百工百業展，是非常重要的一場展覽，台中的展業聚落會將帶動中台灣機械業者一起成長。

黃志芳指出，關稅戰後，全球廠商都面臨生存決戰，這場競爭是台灣業輸不起的戰爭。中國大陸的內捲問題，台灣的企業警鐘，東億打火機用自動化吃下全球市場。

大陸的東億他用了三個策略成為生產打火機龍頭：首先把人拿掉，全流程自動化改造，低毛利產業更讓升級，第二，競爭對手從成本國家，變成工程化製造體系，第三，若製造無法轉化為系統能力，品牌與技術終將失守。

未來科技巨頭軍備競賽也將浮現全新商機，國防產業裡面，美國的新創公司，用AI找出國防部軍事部局上，如何進行下一個階段的布局，市值比美國前三大還要大。今年能邀請美國全新兩家軍工新創公司來台。

國防產業展是二年一展，今年要持續維持熱度，要結合新創及資本市場，成為一個全新加速器。

因為美國對等關稅，兩策略進擊，首先，全台唯一為企業打造AI業務開發特助(AI Agent)，貿協結合貿易大數據、50多年的實戰經驗與全球60多個駐點商情，可提供深度情報分析，「去偽存真」，確保每一份研析報告皆成為企業可信賴的決策參考；其次，因應市場轉變，貿協2026年新年度台灣形象館拓銷的展出區域也跟進調整，歐洲、日本、美國、菲律賓。

貿協提供的服務一定跟大家能隨時問到的內容有明顯差異，精準找到全球拓銷的資料，假設想要成為沃爾瑪 (Walmart)供應鏈，貿協提供的(AI Agent)已經可以精準的提供搜尋者找到更清楚的資料，提供業者深度對話，迅速、有效率，找到想要的答案。

董事長黃志芳分析，因應市場變化貿協新年度有三大工作重點，AI產業、產業AI化、全球布局協助國內業者海外拓銷。記者黃淑惠／攝影
代表台灣精品的台灣黑熊成為全球人氣焦點，董事長黃志芳推薦台灣精品熊是大家的好朋友。記者黃淑惠／攝影
外貿協會舉行2026年年度記者會，貿協各部門主管一起解析新年度有三大工作重點，陪伴國內產業全球拓銷。記者黃淑惠／攝影
AI 美國 資本市場 外貿協會

相關新聞

川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

美國總統川普公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，但如果是要支援美國供應鏈的則不適用。外界關心是否衝擊台灣晶片產...

央行臉書「今天向誰致敬」 緬懷中經院副院長王健全

中央銀行官方臉書專欄「今天向誰致敬」緬懷中華經濟研究院副院長王健全，讚譽其為「台灣產業軍師」，並感念他對台灣經濟與產業發...

台積電加碼赴美換15%關稅 立委提兩建議

近日《紐約時報》報導，美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至 15%，代價是台積電進一步承諾在美國增建至少五座晶圓廠...

核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全

核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請...

影／台企面臨AI轉型與全球布局 黃志芳：不能輸的戰爭

外貿協會今天舉辦2026年度記者會，貿協董事長黃志芳表示川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑，全球已告別低通膨的「大平穩...

美國啟動232條款 前外交部政次李淳示警：我輸美70%產品恐受衝擊

美國總統川普回任後在全球掀起關稅戰，台美貿易談判也即將到水落石出的關鍵時刻，不久前擔任過外交部政務次長的經濟學者李淳15...

