助攻氫能產業接軌國際 標準局完成17項氫燃料電池相關CNS

為邁向淨零碳排並強化能源韌性，政府正加速布局氫能技術關鍵拼圖。經濟部標準檢驗局15日表示，為確保氫燃料電池發電系統的安全與性能，經跨部會氫能標準工作小組系統性盤點與研析相關國際標準後，已在去年底前完成17種氫燃料電池相關國家標準（CNS）制定，同時亦將建置百瓩等級的在地檢測能量，協助業者降低赴國外檢驗的成本。

標準局指出，氫燃料電池具備高能量密度、低噪音、低污染、低碳排、燃料來源多元等優點，不僅可作為醫院、緊急避難場所的備援電力，更能改善傳統柴油發電機的噪音與排碳問題，成為韌性電網中重要的分散式電力來源。此外，其應用範圍廣泛，涵蓋汽車、船舶等交通工具，以及筆記型電腦、行動電源等消費性電子產品。

為加速我國標準與國際接軌，標準局於2024年成立跨部會氫能標準工作小組，盤點國際IEC 62282系列標準。截至去年底，已制定的17種國家標準涵蓋市場主流的質子交換膜燃料電池（PEMFC）及固態氧化物燃料電池（SOFC），範疇從單電池、電堆到整機發電系統的安全與性能驗證。

標準局說明，未來將分階段導入可移動式併網型、車輛及微型氫燃料電池系統的標準制修訂，以因應韌性電網、運輸工具及消費電子產品使用氫燃料電池所衍生之產品安全與檢測需求。

在檢測量能方面，標準局指出，亦將配合相關政策推動，建置百瓩等級氫燃料電池系統在地檢測能量，提供國內產業測試與驗證服務，降低業者赴海外檢測的成本與時程，並因應國際發展趨勢，滾動檢討修訂相關安全與測試標準，提供產官學研界參考依循，引領產業發展與技術升級。