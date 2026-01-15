AI 擴廠需求支撐有限 2025全年商用市場年減22%、呈「價撐量縮」格局

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

政經局勢渾沌未明，影響商用不動產市場交易節奏，據信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人商用不動產及土地市場交易量為2,579億元、年減22%。

信義全球資產公司總經理林三智觀察，產業兩極化讓買方結構呈現高度集中，AI及相關供應鏈廠商購置商用產品動能轉強、傳產等其他業者則多抱持觀望，企業資本配置趨向謹慎、市場價格僵固現象未解，2025商用市場呈「價撐量縮」格局。

信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1,509億元、較去年減幅約11%；從交易產品來看，辦公、工業地產交易量也雙雙下滑，辦公產品交易量為472億元、較去年減幅22%；工業地產交易量為905億元、較去年減幅17%；旅館、店面等其他商用不動產交易額為132億元。

土地市場部分，受住宅市場買氣降溫影響，交易動能顯著減退，2025全年交易量為1,070億元，較去年減幅33%，但仍有資金實力雄厚的指標建商持續購入土地庫存，部分開發商也轉進具都更改建效益的精華地段透天產品，支撐土地市場守住千億元交易水位。

林三智表示，回顧2025年市場充滿機會、也存在挑戰，上半年美國關稅使全球貿易環境陷入高度不確定性，產業發展走向兩極化，AI及相關供應鏈一枝獨秀，撐起台灣經濟表現，反觀工具機、紡織、鋼鐵等傳統產業，則面臨營運成本上揚、出口競爭力削弱的困境。

產業變化也影響商用市場交易情形，林三智分析，AI、半導體相關供應鏈業者購地、擴廠動能強勁，貢獻約44%的交易量，且以購置工業產品為主，指標交易包括台達電（2308）以69.5億元取得泰豐輪胎桃園觀音廠房、力成科技（6239）以68.98億元取得友達竹科L3C廠(含附屬設備)、日月光（3711）以65億元取得南科高雄園區廠房。

林三智指出，在交易動能高度集中在少數成長性的產業，相較之下，其他產業購置動能偏向保守，使得市況呈收縮表現。

