新竹市青年老闆貸了沒？兆豐銀行今年續推「竹挺利」青創貸款

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐銀2026年續推「竹挺利」青創神方案，最高200萬貸款利息由市府幫你付。兆豐銀行／提供
兆豐銀2026年續推「竹挺利」青創神方案，最高200萬貸款利息由市府幫你付。兆豐銀行／提供

創業資金是青年逐夢路上最關鍵的一哩路，兆豐銀行為持續減輕新竹青年創業初期的資金壓力，宣布今年將繼續攜手新竹市政府青年發展中心，續辦廣受好評的「竹挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，以實質補貼協助青年將資源用在事業發展，減輕創業初期的利息負擔。

兆豐銀行表示，「竹挺利」方案凡設籍於新竹市的青年創業者，向兆豐申貸「經濟部中小及新創企業署青年創業貸款」撥款後，經新竹市政府青年發展中心審核通過，即可享有最高200萬元貸款金額，最高2.5%利息由市府全額補貼，補貼期間最長可達2年的優惠條件，大幅降低創業初期資金門檻，協助青年創業者穩健啟動、專注市場布局。

為了讓青創業者能更專心投入事業經營，兆豐銀行同步優化申辦流程，全面導入數位化服務，青創業者只要透過經濟部「中小企業網路大學校」完成課程，即可就近向兆豐銀行各分行洽詢申辦，或直接透過兆豐銀行「小微easy貸」線上平台進件申請，打破銀行營業時間限制，讓忙碌的企業主即使在深夜，也能隨時完成申貸流程。

此外，兆豐銀行更提供「一站式貼心服務」，在完成核貸後，將主動協助企業向新竹市青年發展中心申請利息補貼，減少業者在銀行與市府之間往返申請的行政負擔，讓青年創業者能把時間與精力，真正投注在經營與成長上。

兆豐銀行在推動青年創業不遺餘力，近年來在南台灣成功承作高雄與屏東青創貸款利息補貼計畫，截至2025年底，累計承貸已近新台幣3億元，為無數青創業者注入啟動夢想的第一道活水。如今兆豐銀行挾著這股成功的服務經驗，透過與新竹市府合作的「竹挺利」計畫，展現兆豐銀行支持青年創業的金融實力。

兆豐銀行表示，在新竹這座全球科技重鎮，兆豐銀行不僅長期扮演半導體與高科技產業的重要金融夥伴，也同樣重視在地青年創業的成長動能；透過「竹挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，讓青創幼苗能與國際級科技大廠並肩成長，共同在新竹這片土地上成長茁壯，創造屬於新竹青年的新未來。

兆豐銀行 青年 創業

