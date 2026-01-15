央行臉書「今天向誰致敬」 緬懷中經院副院長王健全

中央銀行官方臉書專欄「今天向誰致敬」緬懷中華經濟研究院副院長王健全，讚譽其為「台灣產業軍師」，並感念他對台灣經濟與產業發展的深遠貢獻。王健全於2026年1月8日因心肌梗塞辭世，享壽67歲，消息傳出後，政學界深感哀悼。

王健全1959年出生於彰化鹿港，台大經濟系畢業後赴美深造，1989年取得美國普渡大學經濟學博士學位。返台後即投入中華經濟研究院，展開長達35年的研究與政策規劃生涯。他擅長將學術理論與產業實務結合，長期關注台灣產業升級、經濟轉型與社會公平議題，並以「庶民經濟」為研究核心，致力於縮小數據與民眾感受之間的落差。

他曾提出「三中一青」政策構想，聚焦中小企業、中低收入戶、中南部地區與青年族群，試圖回應M型社會與世代對立等結構性問題。對於新台幣匯率、房價與薪資停滯等現象，他直言若無法掌握台灣經濟真貌，恐將誤判政策方向。

王健全與中央銀行亦有短暫交集。1997年底，他曾短期任職於央行經濟研究處，雖因研究領域差異而於三個月內離職，但其對金融穩定與產業政策的見解，始終為央行所重視。1998年大園空難發生前一月，他已返回中經院，並在恩師麥朝成院士的召喚下，擔任第三所所長，持續深耕產業政策。

在中經院任職期間，王健全歷任所長、副院長，亦參與多項政府政策諮詢與公共事務推動。他不僅是政策規劃的專家，更是後輩眼中親切、風趣、毫無架子的長官。央行表示，王健全與麥朝成院士共同秉持「經世濟民」的理想，為台灣經濟發展留下溫暖而堅實的足跡。