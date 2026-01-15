快訊

張文1219攻擊事件獲不起訴…檢：網搜鄭捷、洪淨 高度計劃性表達式犯罪

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

央行臉書「今天向誰致敬」 緬懷中經院副院長王健全

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中經院副院長王健全辭世，享年67歲。圖／本報資料照片
中經院副院長王健全辭世，享年67歲。圖／本報資料照片

中央銀行官方臉書專欄「今天向誰致敬」緬懷中華經濟研究院副院長王健全，讚譽其為「台灣產業軍師」，並感念他對台灣經濟與產業發展的深遠貢獻。王健全於2026年1月8日因心肌梗塞辭世，享壽67歲，消息傳出後，政學界深感哀悼。

王健全1959年出生於彰化鹿港，台大經濟系畢業後赴美深造，1989年取得美國普渡大學經濟學博士學位。返台後即投入中華經濟研究院，展開長達35年的研究與政策規劃生涯。他擅長將學術理論與產業實務結合，長期關注台灣產業升級、經濟轉型與社會公平議題，並以「庶民經濟」為研究核心，致力於縮小數據與民眾感受之間的落差。

他曾提出「三中一青」政策構想，聚焦中小企業、中低收入戶、中南部地區與青年族群，試圖回應M型社會與世代對立等結構性問題。對於新台幣匯率、房價與薪資停滯等現象，他直言若無法掌握台灣經濟真貌，恐將誤判政策方向。

王健全與中央銀行亦有短暫交集。1997年底，他曾短期任職於央行經濟研究處，雖因研究領域差異而於三個月內離職，但其對金融穩定與產業政策的見解，始終為央行所重視。1998年大園空難發生前一月，他已返回中經院，並在恩師麥朝成院士的召喚下，擔任第三所所長，持續深耕產業政策。

在中經院任職期間，王健全歷任所長、副院長，亦參與多項政府政策諮詢與公共事務推動。他不僅是政策規劃的專家，更是後輩眼中親切、風趣、毫無架子的長官。央行表示，王健全與麥朝成院士共同秉持「經世濟民」的理想，為台灣經濟發展留下溫暖而堅實的足跡。

央行 台幣匯率 院士

延伸閱讀

對等關稅若降至15% 連賢明：傳產在美市場一大利多

貨幣暴貶德黑蘭店家示威 伊朗總統喊話傾聽正當訴求

陸十五五催動「新質生產力」商機 學者建議台商卡位

美國關稅衝擊全球 中經院：企業轉嫁能力提升

相關新聞

川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

美國總統川普公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，但如果是要支援美國供應鏈的則不適用。外界關心是否衝擊台灣晶片產...

核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全

核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請...

小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

行政院副院長鄭麗君14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，台美對等關稅談判可望近日內就有結果，對台灣出口產業影響為...

核三廠新舊廠長交接 新廠長宣告2年內提安檢報告申請再運轉

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，將印信交給新任廠長陳新儒。陳新儒致詞時公開表示，核三廠正在推...

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

行政院台美經貿工作小組今天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實...

李淳：推測台美總結會議4週內舉行 關稅15%機率高

紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。前駐歐盟代表李淳今天表示，估計台美關稅總結會議會在4週...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。