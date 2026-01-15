談判小組赴美磋商 卓榮泰：期待這是一次有意義的進展

台美關稅進入最後一哩路，行政院台美經貿工作小組15日證實，行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，已於14日晚間出發赴美，預計在本次磋商後宣布達成共識的內容。院長卓榮泰也於15日院會中表示，期待這是一次有意義的進展，談判工作有相當的結果時候，會於適當時機向國人報告。

卓榮泰指出，由鄭麗君副院長、楊珍妮政委領軍的經貿談判團隊，已經啟程前往美國與美方進行談判，期待這是一次有意義的進展，期望在談判底定後，能讓國內產業迅速調適整個國際經貿的新秩序，相關的預算和政策也能逐一全面、具體協助產業界。

卓榮泰提到，談判團隊談判的過程非常艱辛且漫長，當談判工作有相當的結果時候，會於適當時機向國人報告。