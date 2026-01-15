台積電加碼赴美換15%關稅 立委提兩建議

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台積電加碼赴美換15%關稅，立委鄭正鈐提兩建議。鄭正鈐國會辦公室／提供
台積電加碼赴美換15%關稅，立委鄭正鈐提兩建議。鄭正鈐國會辦公室／提供

近日《紐約時報》報導，美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至 15%，代價是台積電進一步承諾在美國增建至少五座晶圓廠，高階產能幾近翻倍外移。對此，立委鄭正鈐表示，政府至少必須做到兩件事，大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，並降低區域緊張、擴大戰略空間。

有關台積電加碼赴美換15%關稅，鄭正鈐認為，如果消息屬實，表面上我方獲得了關稅減免；但實質上，這是一場在強勢主導下、極度「不對稱」的資源交換。付出如此龐大的產業與人才代價，換來的關稅條件卻僅與日、韓持平，這樣的結果，頂多只能算是停損。

鄭正鈐指出，美方戰略目標十分清楚，將高階晶片產能逐步移往美國，最終形成「美台各占一半」的供應結構。一旦台積電從「台灣核心」轉向「美台雙核心」，台灣長期累積的「不可替代性」勢必被稀釋。當我方不再掌握技術與產能的關鍵優勢，台灣手中真正的安全籌碼，還剩下多少？

鄭正鈐強調，「讓美國再次偉大」，不應、也不能以「削弱台灣」為代價。台灣位居全球半導體供應鏈的關鍵節點，但當經貿談判逐步演變為以關稅與法規施壓，要求關鍵產業加速移轉產能，若缺乏清楚的戰略底線與完整配套，台灣很可能在不知不覺中，承擔過高、且難以回頭的長期成本。

鄭正鈐表示，面對這樣高度政治化的經貿環境，政府至少必須做到兩件事：

一、大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，確保最核心的研發能量與最先進的製程，真正根留台灣。

二、降低區域緊張、擴大戰略空間，避免台灣在大國博弈中，成為隨時可被喊價的籌碼。唯有穩定局勢，台灣才能在美中之間，保有最大的自主與操作彈性。

