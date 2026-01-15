Gemini 個人化智慧服務測試版在美國上線 為個人提供量身協助

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google Labs、Gemini暨AI Studio副總裁Josh Woodward在官方部落格公告，Gemini 的「個人化智慧服務」（Personal Intelligence）正於美國推出測試版，能安全地連結Gmail、Google相簿等應用程式，為用戶提供量身打造的協助。

Google指出，開啟此功能後，用戶可以完全掌控要連結哪些應用程式，每一個連結都能讓體驗再升級。只需一個步驟，就能串聯Gmail、Google相簿、YouTube和Google搜尋，並將流程設計得簡單安全。

Google指出，「個人化智慧服務」有兩大核心優勢，包括跨來源的推理能力，以及從電子郵件或照片中擷取特定細節來回答問題的能力。它通常會結合這兩者，跨足文字、照片和影片，提供量身打造的答案。

Josh Woodward舉例，透過「個人化智慧服務」連結各個應用程式後，日常生活變得輕鬆許多。例如兩週前汽車要換輪胎，但他不清楚輪胎尺寸。透過詢問Gemini，它參考Google 相簿中全家公路旅行的照片，主動建議了不同的選項，一款適合日常駕駛，另一款則適合全天候路況，並列出了每款輪胎的評價和價格。最後也提醒車主車號和車款，順利完成更換輪胎。或是透過分析Gmail和相簿中家人的興趣和過去的旅行，建議旅遊行程和可打發時間的遊戲。

Google強調，針對敏感主題設有防護機制，例如避免對用戶的健康等敏感數據做出主動假設，如果用戶主動詢問，才會討論這些數據。希望確保用戶掌控自身資料安全，並避免用Gmail收件匣或Google相簿圖庫來訓練模型。僅使用有限的資訊（例如 Gemini 中的特定提示詞和模型的回應）來訓練，以隨時間改善功能。

