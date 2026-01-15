渣打集團上調2026台灣 GDP 成長預測至3.8%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打集團全球研究部發布最新經濟展望報告，預估2026年全球經濟將維持3.4%的穩健成長，與2025年持平；渣打集團並上調2026年台灣GDP成長預測至3.8%，主要受惠於全球人工智慧（AI）需求強勁、提前出貨效應，以及消費復甦持續回升，驅動整體成長。

渣打集團指出，全球AI需求不斷擴大，帶動台灣半導體相關出口和投資表現，因此將2026年台灣GDP成長預測由原先的2.5%上調至3.8%。儘管台美貿易談判結果仍需持續關注，但目前台灣出口表現並未受到美國關稅政策的重大影響，約三分之二出口（主要為半導體及電腦相關產品）暫時被排除在對等關稅之外。渣打集團亦將2027年台灣GDP成長預測上調至2.7%。

主要經濟體方面，渣打集團將美國2026年的經濟成長預期由1.7%上調至2.3%，受到企業減稅及AI應用競賽推動，企業投資與支出將強勁成長。美國勞動力市場預計於今年下半年開始復甦，企業將逐漸適應更高關稅水平提升生產力。不過，美國政策不確定性仍為關注重點，包括期中選舉期間政策走向、聯準會領導層更迭及貨幣政策面臨的政治壓力，皆為潛在金融市場與經濟的波動根源。

至於中國大陸，渣打集團預測2026年經濟成長由4.3%上調至4.6%。主要為財政及貨幣政策的繼續支持，及國內消費日益受到重視，有助轉型為更平衡、科技創新驅動的成長模式。此外，中美貿易暫時休戰與出口市場多元化將支撐中國大陸的出口表現，但中美貿易關係風險依然高，尤其在美國期中選舉臨近之際。

