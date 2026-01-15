移工直聘服務據點擴增 雇主自辦更便利

為提供雇主多元聘僱移工管道，減輕雇主及移工經濟負擔，勞動部勞動力發展署成立「直接聘僱聯合服務中心」，協助未委任仲介服務的雇主自行辦理聘僱移工事宜。2025年底更整合「移工留才久用服務中心」，同時提供直聘申辦服務，以提升服務可近性。

勞動力發展署表示，目前我國雇主聘僱移工的管道多元，除可委託私立就業服務機構代為辦理外，也可以選擇自行辦理相關聘僱移工事宜。為協助未委託仲介的雇主順利完成申辦移工程序，因此，已設立直聘中心，提供一站式專業服務，協助雇主辦理聘僱移工相關事宜。

服務內容包括聘僱諮詢與法規說明、案件申請與文件資料準備、聘僱後管理及續聘提醒服務、雙語通譯服務協助，以及移工轉換與雇主接續聘僱等事項。凡有聘僱需求的雇主，不論是要聘僱外國技術人力或移工，都可以透過直聘中心獲得完整且全方位的協助服務。

隨著我國高齡化社會趨勢日益明顯，家庭長期照顧需求持續增加，聘僱外籍家庭看護工已成為許多家庭的普遍選擇。然而，部分民眾對於移工申請聘僱流程及相關規定仍然感到陌生，從要開始申請到完成聘僱程序往往不知從何著手，且因為資訊能力不足，更無法自行透過網路線上申辦方式辦理。

勞動力發展署為進一步協助民眾順利完成辦理外籍家庭看護工聘僱相關事宜，提升民眾使用直聘服務可近性，使其可就近臨櫃尋求諮詢與協助，自2025年12月15日起，「移工留才久用服務中心」也已擴充服務內容，開始提供直聘申辦整合性服務，民眾如有直聘需求，也可以就近向留才中心諮詢。

勞動力發展署指出，為因應國際公平招募趨勢，未來雇主直聘服務需求將逐年提升，因此，已規劃於彰化縣及高雄市各增加設置一處直聘分中心，讓有辦理直聘需求之雇主，都可以就近洽直聘中心提供各項便捷服務。

包含授權服務人員提供代填及代登的服務，即由服務人員依據雇主提供的相關文件協助代為填寫申請書表，並可由直聘中心人員協助檢視資料正確性，減少申請文件錯誤。

另也協助透過「外國人直接聘僱申請案件網路線上申辦系統」線上申辦，於登入系統後，由服務人員代為線上登錄資訊及送件。此外，在雇主完成聘僱許可申請後，直聘中心也會以電話、簡訊及電子郵件主動通知提醒相關聘後管理應辦事項，讓雇主掌握聘僱後管理的重要時程。

勞動力發展署將持續優化直聘中心的服務內容，朝向更多元便捷的方向努力。如果想進一步瞭解直聘服務，民眾可到「直接聘僱聯合服務中心服務網」查詢，或撥打「直接聘僱聯合服務中心」服務專線，將有專人提供中文、英語、越南語、泰語、印尼語等多語諮詢服務。