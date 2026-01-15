立委推動台東重啟公地放領 締寫農業新頁

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

停辦逾17年的公地放領，內政部14日通過台東縣政府所報台東市、卑南鄉及關山鎮5筆縣有土地、面積約2.82公頃之放領案，宣告台東公地放領政策正式落實。立委陳瑩表示，此次放領案的通過，讓農民看見久違的希望，也象徵多年延宕的土地正義終於向前邁出實質一大步。

陳瑩長期爭取農民土地正義之下，行政院於去年11月21日宣布重啟公地放領政策，並指示國產署積極盤點全國符合條件的土地。早期公地放領自民國40年起，共辦理9期，讓許多勤勞農民能以分期付款方式取得土地。

內政府昨通過公地放領的案件，是由饒慶鈴縣長帶領台東縣政府團隊，快速盤點符合放領資格的5筆縣有土地，並於去年12月19日檢送內政部審查，印證「重啟公地放領」實現。

內政部昨通過的五筆土地，分別源自88年6月23日及89年7月4日公地放領審議會第5次、第9次會議通過的案件。陳瑩說，目前等待放領的土地，都是農民世代耕作之用，通過放領後，耕作者將可取得土地所有權，這是政府還給農民應有的「公道」。

陳瑩指出，公地放領政策起源於國民政府1949年遷台之後，接收日治時期留下的國有土地外，及大量徵收大地主土地，目的是為落實「耕者有其田」的理念，並實踐《憲法》第143條，「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則」，協助自耕農擁有自己的農地。

然而，原規劃辦理的公地放領作業，卻在歷經早期推動後突然停擺，導致許多實際耕作的農民長期無法取得土地，形成後續土地正義爭議的歷史背景。

莊瑞雄表示，公地放領停擺17年，造成無數農民權益受損，這是國家必須面對的歷史不義。為此，他與陳瑩分進合擊，除了多次邀集內政部國土署、地政司及財政部國產署等單位共商，他更曾當面向總統賴清德爭取，並在立法院提案，終於促成行政院拍板重啟。

針對內政部正式通過台東首波放領案，莊瑞雄強調這是極具象徵意義的開始，未來兩人也將持續督促行政程序，確保每一位符合資格的農民都能在最短時間內取得土地所有權，讓土地正義真正落實。

「重啟公地放領」是遲來的公義。目前國產署正針對所有案件逐筆清查，並陸續提送內政部公地放領審議委員會審查。通過的案件，地方政府將依程序公告並通知農民申請，完成繳價後即可取得承領土地所有權。

陳瑩表示，將持續督促行政院及相關單位落實作業，確保每一位符合資格的農民都能順利取得土地，讓「重啟公地放領」在台東實踐。

農民 台東 內政部

