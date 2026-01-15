輸美半導體課稅新規上路 資誠：對台廠影響宜審慎評估

美國總統川普於美東時間1月14日發布對於半導體課稅的布告（proclamation），並宣布於美東時間1月15日12點01分即刻上路，預計採取兩階段課稅。第一階段主要針對高階晶片和內含高階晶片的半導體衍生產品課徵25%的關稅，並搭配特定用途豁免的配套措施；第二階段則針對未於180天內達成貿易協議的國家，不排除擴大半導體課稅適用範圍。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，如將豁免用途考量在內，目前第一階段的半導體關稅初步影響層面有限，但實務上如何認定輸美產品符合豁免用途，可能有待美國海關進一步提供細節。此外，布告內也重申美方對於以投資換取關稅抵減、限期內達成貿易協議的要求，應是美國有意升高貿易談判的壓力。李益甄認為，面對第二階段半導體課稅的不確定性，台美貿易協議的達成與否及條件為何，可能是台廠近期內必須密切觀察的重點。

PwC Taiwan彙整課稅重點，包括一、課稅產品範圍：這次25％關稅主要鎖定：具備高階人工智慧運算能力的晶片；或內含高階晶片的產品，且同時符合下列運算效能與記憶體頻寬區間之一（含總運算效能（Total Processing Performance, TPP）大於14,000 且小於17,500，且總DRAM頻寬（Total DRAM Bandwidth）大於4,500 GB/s 且小於5,000 GB/s；或總運算效能TPP大於20,800且小於21,100，且總DRAM頻寬大於5,800 GB/s 且小於6,200 GB/s。）

換言之，本次關稅措施僅鎖定一小部分符合特定效能門檻的高階AI晶片及其搭載產品，一般PC、手機或低階控制晶片不在本次課稅範圍內。

二、對應 HS 稅則號列（HTSUS）：再者，上述半導體產品必須同時落入下列稅則84分類之稅則章節，才會被判定為涵蓋產品的範圍，包含8471.50 – 包含資料處理功能的機器（例如含AI加速卡的運算伺服系統）；8471.80 – 其他自動資料處理設備（可含特殊AI伺服器／運算模組；8473.30 – 自動資料處理機器的零組件。

同時，如其進口用途符合下列情形之一時，可豁免加徵25%關稅：供美國境內資料中心使用者，在美國境內作維修／替換用途者，供美國境內研究發展使用者，供美國境內新創企業使用者，用於非資料中心之消費性應用（遊戲、個人電腦、車用、專業視覺化等），用於非資料中心之民用工業應用（工廠自動化、機器人等），供美國公共部門使用者。

這布告也明確指出，凡已歸入課稅範圍的半導體產品，不再併課包括汽車零組件、鋁、鋼鐵等232條款關稅，以避免重複課稅；但原有反傾銷、平衡稅或其他一般關稅仍照常課徵。