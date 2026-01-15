川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
美國總統川普公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，但如果是要支援美國供應鏈的則不適用。外界關心是否衝擊台灣晶片產業，目前台美也正在討論《232條款》相關議題，是否代表台灣有機會被排除在課稅範圍之外？行政院發言人李慧芝表示，《232條款》確實是本次談判的重要目標之一。至於相關共識的具體結果，將在磋商結束後，再向各界進一步說明。

美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達（Nvidia）H200人工智慧處理器，和超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。根據白宮公布的事實清單，這項命令以國安為由，希望推動晶片製造商擴大在美國本土的產能、降低對台灣等地製造的依賴。

公告說明，25%關稅適用範圍「非常有限」，用於美國資料中心的晶片不在課徵關稅之列，此外，AI新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途，以及美國公共部門的相關應用，也都獲得豁免。

不過台美關稅談判恰好進入最終階段，我方談判小組也已赴美進行第六次磋商，李慧芝強調，本次磋商設定四大目標，第一，爭取相關關稅進一步調降，且不重複疊加，並就美國《232條款》爭取最優惠待遇；第二，以「台灣模式」深化參與美國供應鏈，延伸並展現台灣科技產業的實力。

第三，請美方提供對我國業者更有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，進一步形塑台美在全球AI供應鏈中的戰略夥伴關係。

李慧芝說，磋商結束後，台美雙方預計將就已達成的共識，屆時將對外說明。

美國 關稅 晶片

