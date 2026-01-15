聽新聞
核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全
核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請「電廠恢復再運轉」。對此屏東縣政府發言人王品晴說，縣府再次重申，最重要原則就是「安全、安全、還是安全！」
屏東縣政府發言人王品晴說，不論台電公司要做各種評估作業，務必要把恆春半島鄉親的生命財產安全擺在最優先，並以最嚴格的標準來面對社會檢驗。
王品晴說，縣府尊重台電公司依程序進行相關評估，但必須再次重申，「最重要的原則就是安全、安全，還是安全！」
核三廠一號機在2024年7月27日停機，二號機在2025年5月17日停機，台灣雖已進入非核家園，但經濟部在去年11月27日核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，並將在2026年3月向核安會提出「再運轉計畫」。
