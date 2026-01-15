影／台企面臨AI轉型與全球布局 黃志芳：不能輸的戰爭

外貿協會今天舉辦2026年度記者會，貿協董事長黃志芳表示川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑，全球已告別低通膨的「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的 「危崖階段」。

黃志芳說台灣企業正面臨第二次轉型，強調企業必須跨越傳統的中國、南向市場，透過新設的海內外服務中心真正走向全世界，完成全方位的地緣擴張。與此同時，現在全球企業都如火如荼地運用AI提升競爭力，這場應用戰已經全面開打。台灣企業在進行二次轉型，更必須善用AI科技，提升效率、創新服務模式，「這是一場我們絕對不能輸的戰爭」。