影／台企面臨AI轉型與全球布局 黃志芳：不能輸的戰爭

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳認為，台灣要從代工者積極轉變成全球生產系統的「定義者」。記者林澔一／攝影
外貿協會董事長黃志芳認為，台灣要從代工者積極轉變成全球生產系統的「定義者」。記者林澔一／攝影

外貿協會今天舉辦2026年度記者會，貿協董事長黃志芳表示川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑，全球已告別低通膨的「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的 「危崖階段」。

黃志芳說台灣企業正面臨第二次轉型，強調企業必須跨越傳統的中國、南向市場，透過新設的海內外服務中心真正走向全世界，完成全方位的地緣擴張。與此同時，現在全球企業都如火如荼地運用AI提升競爭力，這場應用戰已經全面開打。台灣企業在進行二次轉型，更必須善用AI科技，提升效率、創新服務模式，「這是一場我們絕對不能輸的戰爭」。

黃志芳把第一次的轉型稱為搬家，把原來做的搬到中國，搬到南向國家去擴大規模。現在二次轉型是變轉，也就是必須改變成另外一個經濟的物種，而不再是一個代工者。台灣要從代工者積極轉變成全球生產系統的「定義者」。管理的不只是勞工，除了人之外，還有加上AI，還有加上機器人的人機協作生態系。黃志芳說確保台灣的戰略競爭優勢是貿協最重要的使命。在歷史的轉折點，他相信以台灣企業的韌性，還有以政府的整合的能力，絕對可以為台灣在未來開創新的版圖。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣企業在進行二次轉型，更必須善用AI科技，提升效率、創新服務模式，「這是一場我們絕對不能輸的戰爭」。記者林澔一／攝影
外貿協會董事長黃志芳表示，台灣企業在進行二次轉型，更必須善用AI科技，提升效率、創新服務模式，「這是一場我們絕對不能輸的戰爭」。記者林澔一／攝影

黃志芳 地緣政治 AI

