快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

美國啟動232條款 前外交部政次李淳示警：我輸美70%產品恐受衝擊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳15日示警美國232條款對台灣的衝擊。（記者廖士鋒／攝影）
中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳15日示警美國232條款對台灣的衝擊。（記者廖士鋒／攝影）

美國總統川普回任後在全球掀起關稅戰，台美貿易談判也即將到水落石出的關鍵時刻，不久前擔任過外交部政務次長的經濟學者李淳15日示警，白宮公布232條款後，台灣有加速跟美國達成協議的壓力，恐衝擊我70%輸美產品。同時「我們不要以為有個投資承諾就能高枕無憂，這只是剛開始而已。」

曾任外交部政務次長、駐歐盟大使的中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳，15日出席國策研究院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會時，詳細分析台灣在關稅與投資談判中的位置，以及美中科技戰的趨勢。

李淳指出，美國貿易是24小時就會變化，美國白宮已正式啟動依據「232條款」的半導體關稅公告，要求商務部跟主要夥伴在90天內進行232條款半導體關稅協議談判，這個談判大概無止盡，什麼時候要結束，每天都在變化中。

他說，今天外媒傳出行政院鄭麗君副院長在飛機上去美國，預估台美關稅談判可能大部分項目都達成共識，有些細節看這次面對面談判能否完成。

不過，李淳強調，白宮公布232條款後，台灣有加速跟美國達成協議的壓力，各界仍在等待的美國最高法院判決只適用30%台灣輸美的適用對等關稅產品，70%輸美產品目前沒有繳對等關稅，因為是高科技產品，這70%產品最擔心的是232條款。台灣是否有同步進行232條款談判、談判結果是什麼，這幾天可能消息會更多。官方說法是與美國的232條款談判應該有爭取到所有夥伴裡面最好待遇，就讓我們拭目以待。他指出，我們出口結構跟其他國家不一樣，一定要把232跟其他一起談，我們等於是先談。

他並提到，去年全球貿易增長7%，可見至少去年來看沒有因美國關稅造成動盪，即便連續好幾年負成長的歐盟都有1.3%的正成長，審慎預判2026年，在混亂中找到很多新領域跟規則情況下，應該表現也不會太差。至於台灣如何在高科技以外找到穩固的成長，需要很大的挑戰。他也示警，大家都在看台積電股票，很可怕，政府不能讓人民眼睛只看到有一天一定會下來的台積電股票，這是股價不變的定律。

針對美中關係，李淳認為，美中科技與經濟戰略對抗來看，現在可能在一個20年長期對抗的起點而已，未來會有很多起起伏伏，就是施壓、退讓、再施壓、再退讓，這循環會不斷重複，川普原先所作所為，拜登都有留下加碼，只是說法不同，川普2.0也是依樣，這是長期的，跟白宮是哪個黨沒有分別。

他指出，川普接下來3年裡面，這是「不可預測中的可預測」。美國目標很簡單就是一定要獲勝。這一定會反映在經濟過程，第一，最核心的戰略科技會加速脫鉤，涉及AI半導體、AI晶片，第二是次要的關鍵資源雙方都會加速降地對於對方依賴，涉及稀土、能源，第三就是一如往常，很多球鞋衣服都還是made in china。美方以前是小院高牆，現在是大院高牆，拉入日韓歐盟等，中國大陸則要挖牆，大陸一定要加速自主可控，也會加速開發美國以外市場。

李淳也提出警示，表示美國經濟安全包含再工業化，包含台灣在內，赴美投資現在只是剛開始而已，「我們不要以為有個投資承諾就能高枕無憂，這只是剛開始而已」。與其抱怨美國跟昨天不一樣，不如先好好面對今天的美國，因為今天的美國可能就是未來十年的美國，重點不是抱怨，而是尋求對台灣最好的方式，跟著這個趨勢走。

美國 川普

延伸閱讀

川普點名烏克蘭總統澤倫斯基 是俄烏協議阻礙

川普放軟調稱伊朗殺戮已停 林肯號航艦轉赴中東

川普揚言接管格陵蘭 丹麥：無中俄軍艦中資活動

川普出手了！AI晶片重課25％關稅劍指台灣…輝達H200、AMD全中槍

相關新聞

川普對晶片開徵25%關稅 台灣是否豁免？政院回應了

美國總統川普公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，但如果是要支援美國供應鏈的則不適用。外界關心是否衝擊台灣晶片產...

核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全

核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請...

小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

行政院副院長鄭麗君14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，台美對等關稅談判可望近日內就有結果，對台灣出口產業影響為...

核三廠新舊廠長交接 新廠長宣告2年內提安檢報告申請再運轉

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，將印信交給新任廠長陳新儒。陳新儒致詞時公開表示，核三廠正在推...

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

行政院台美經貿工作小組今天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實...

李淳：推測台美總結會議4週內舉行 關稅15%機率高

紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。前駐歐盟代表李淳今天表示，估計台美關稅總結會議會在4週...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。