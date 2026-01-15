傳美降關稅換台積電加碼 吳思瑤：勿將產業布局扭曲為政治籌碼

傳出台美將達成貿易協議，美方擬將對台關稅降至15%，交換條件是台積電須在美增設5座晶圓廠。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天表示，台積電全球布局是依據客戶需求的商業決策，政府的戰略是組成「台灣隊」打世界盃，呼籲外界勿將產業布局扭曲為政治籌碼，台積電也不會變成「美積電」。

吳思瑤指出，行政團隊與談判代表目前的努力方向非常明確，就是爭取對台灣產業最有利條件。她列舉談判桌上的三大核心目標：首先是爭取對等關稅調降，對於外傳的15%稅率，她抱持正面期待；其次是確保稅制不疊加，避免企業被重複課稅；最後則是爭取鋼鋁等產品的「232條款」最優惠待遇。吳說，這些都是既定的努力方向，目前正朝向拍板定案的最終作業邁進，希望能傳回好消息。

對於藍營質疑台積電被迫擴廠是變相被出賣，吳思瑤表示，這是「台灣模式」，台積電不僅是台灣的科技基石，更是世界的台積電，絕對不可能因為赴美設廠就變成「美積電」。她引用台積電董事長魏哲家的話說，「客戶在哪，就前進哪裡」的說法，指出台積電的布局完全是基於全球市場需求的商業邏輯，並非政治操作的結果。

吳思瑤表示，政府的策略是透過民間與政府的強強聯手，讓台積電帶領供應鏈組成「台灣隊」落地美國，這種「台灣模式」若能獲美方接受並成功運作，將是台灣產業實力的延伸，而非流失。近期台積電股價表現強勁，顯示市場對此佈局充滿信心，直接打臉了在野黨操作的出走恐慌論調。