小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協董事長黃志芳說，中國企業幾乎是把狼性也發揮在AI應用上面，這是台灣企業不可忽視之事。記者陳儷方／攝影
貿協董事長黃志芳說，中國企業幾乎是把狼性也發揮在AI應用上面，這是台灣企業不可忽視之事。記者陳儷方／攝影

行政院副院長鄭麗君14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，台美對等關稅談判可望近日內就有結果，對台灣出口產業影響為何？外貿協會董事長黃志芳表示，台灣應該關注中國企業「把狼性也發揮在AI應用上面」，台灣企業絕對不能掉以輕心，這是一場台灣不能輸的戰爭。

美媒報導，台灣正接近與美國達成協議，台灣產品輸美關稅可降至與日韓相同的15％，但台積電將在亞利桑那州再蓋5座晶圓廠。在台灣談判代表赴美同時，美國總統川普簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵25％關稅，白宮強調，只有極少數一類半導體適用。

川普政府已對半導體關稅出手，對台灣未來出口產業有何時影響？黃志芳表示，回顧2025年台灣在資通訊、半導體及AI伺服器供應鏈等產業的出口表現相當亮眼，成績十分突出，但除了半導體及AI供應鏈的出口成績亮麗外，其他多數傳統產業則正面臨相當大的挑戰與壓力，因此，台灣企業必須重視AI應用的重要性。

黃志芳特別提到台灣的競爭對手，如何用心全力投入AI應用，「特別是對岸，中國企業幾乎是把狼性也發揮在AI應用上面，這一點我們台灣企業絕對不能掉以輕心，這是一場我們不能輸的戰爭」。

此外，伊朗近期有發生全國性反政府示威抗議，後續可能會有美方軍事行動加入，外界關注台商目前的處境，及貿協在伊朗德黑蘭台貿中心人員的安全情形。黃志芳說明，雖然有時會受到通訊順暢與否的影響，但每天都有跟台貿中心主任孫經權保持聯絡，孫主任也跟當地台灣僑胞都隨時保持聯絡，並且也擬好了撤退計畫，貿協會隨時掌握情況。

AI 半導體 黃志芳

伊朗出生庫德族青年 從難民身分看見伊朗抗爭真相

川普放軟調稱伊朗殺戮已停 林肯號航艦轉赴中東

面對地緣經濟與 AI 時代 貿協將助產業走向國際舞台

川普出手了！AI晶片重課25％關稅劍指台灣…輝達H200、AMD全中槍

核三新廠長2年內提安檢報告申請再運轉 屏東縣府：安全、安全還是安全

核三廠今舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒致詞說，核三廠正推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提安檢報告，並正式申請...

小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

行政院副院長鄭麗君14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，台美對等關稅談判可望近日內就有結果，對台灣出口產業影響為...

核三廠新舊廠長交接 新廠長宣告2年內提安檢報告申請再運轉

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，將印信交給新任廠長陳新儒。陳新儒致詞時公開表示，核三廠正在推...

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

行政院台美經貿工作小組今天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實...

李淳：推測台美總結會議4週內舉行 關稅15%機率高

紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。前駐歐盟代表李淳今天表示，估計台美關稅總結會議會在4週...

影／台企面臨AI轉型與全球布局 黃志芳：不能輸的戰爭

外貿協會今天舉辦2026年度記者會，貿協董事長黃志芳表示川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑，全球已告別低通膨的「大平穩...

