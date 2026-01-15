小心AI競爭對手尤其是對岸 黃志芳：把狼性發揮在AI應用上

行政院副院長鄭麗君14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，台美對等關稅談判可望近日內就有結果，對台灣出口產業影響為何？外貿協會董事長黃志芳表示，台灣應該關注中國企業「把狼性也發揮在AI應用上面」，台灣企業絕對不能掉以輕心，這是一場台灣不能輸的戰爭。

美媒報導，台灣正接近與美國達成協議，台灣產品輸美關稅可降至與日韓相同的15％，但台積電將在亞利桑那州再蓋5座晶圓廠。在台灣談判代表赴美同時，美國總統川普簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵25％關稅，白宮強調，只有極少數一類半導體適用。

川普政府已對半導體關稅出手，對台灣未來出口產業有何時影響？黃志芳表示，回顧2025年台灣在資通訊、半導體及AI伺服器供應鏈等產業的出口表現相當亮眼，成績十分突出，但除了半導體及AI供應鏈的出口成績亮麗外，其他多數傳統產業則正面臨相當大的挑戰與壓力，因此，台灣企業必須重視AI應用的重要性。

黃志芳特別提到台灣的競爭對手，如何用心全力投入AI應用，「特別是對岸，中國企業幾乎是把狼性也發揮在AI應用上面，這一點我們台灣企業絕對不能掉以輕心，這是一場我們不能輸的戰爭」。

此外，伊朗近期有發生全國性反政府示威抗議，後續可能會有美方軍事行動加入，外界關注台商目前的處境，及貿協在伊朗德黑蘭台貿中心人員的安全情形。黃志芳說明，雖然有時會受到通訊順暢與否的影響，但每天都有跟台貿中心主任孫經權保持聯絡，孫主任也跟當地台灣僑胞都隨時保持聯絡，並且也擬好了撤退計畫，貿協會隨時掌握情況。