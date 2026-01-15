鄭麗君率隊赴美推進關稅談判 卓榮泰：期待有意義的進展

台美關稅談判接近尾聲，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚赴美磋商，行政院長卓榮泰說，期待這是一次有意義的進展，希望談判底定後，能讓國內產業迅速調適國際經貿新秩序，相關特別預算和政策能逐一全面、具體的協助產業界。

卓榮泰表示，團隊談判的過程非常艱辛而漫長，當談判工作有相關結果，會於適當時機向國人報告。

行政院台美經貿工作小組今天證實外媒報導，稱鄭麗君、楊珍妮與談判團隊14日晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。