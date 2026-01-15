鄭麗君率隊赴美推進關稅談判 卓榮泰：期待有意義的進展
台美關稅談判接近尾聲，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚赴美磋商，行政院長卓榮泰說，期待這是一次有意義的進展，希望談判底定後，能讓國內產業迅速調適國際經貿新秩序，相關特別預算和政策能逐一全面、具體的協助產業界。
卓榮泰表示，團隊談判的過程非常艱辛而漫長，當談判工作有相關結果，會於適當時機向國人報告。
行政院台美經貿工作小組今天證實外媒報導，稱鄭麗君、楊珍妮與談判團隊14日晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言