快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

核三廠新舊廠長交接 新廠長宣告2年內提安檢報告申請再運轉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三廠今天舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒宣誓就職。記者潘奕言／攝影
核三廠今天舉行新舊任廠長交接，新任廠長陳新儒宣誓就職。記者潘奕言／攝影

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，將印信交給新任廠長陳新儒。陳新儒致詞時公開表示，核三廠正在推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提出安檢報告，並正式申請「電廠恢復再運轉」。對此地方多表示樂觀其成。

曾文生致詞時表示，目前核三已進入運轉相關精進工作，但核安不只是專業術語或是為了應付核安會的標準，而是應該要用「庶民語言」說，讓大家都聽得懂。他說「我的標準很簡單，就是講給我媽媽聽她聽得懂，社會大眾就聽得懂。」

陳新儒表示，將邀請國外專家對核三廠提出完整安檢，預計1年半至2年內提出相關報告，目標是「申請電廠恢復再運轉」。他也承諾未來會主動傾聽地方聲音，晉用人才並與產業連結，讓核三廠與地方共存共榮。

恆春鎮長尤史經表示，核三能重啟當然愈快愈好，不過安全還是要放第一，還是要經過專家安檢通過才能重啟。另外就是相關的睦鄰工作一定要落實，目前回饋金部分因核三仍處於除役階段仍有發放，只是少了特別補助款每年約700、800萬元。

車城鄉長陳政雄也對核三重啟表示樂觀其成，他說，在尊重專業，做好核安工作下，希望重啟速度能更快一點，若核三能再發電，台灣才不會缺電，電價也不會漲。新任廠長也是老核三員工，兩部機組也一直維持得很好，相信重啟不會有太大問題。核三停役後，特別補助款大概只有之前的1/10，對地方財政影響很大。

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，台電董事長曾文生（中）親自監交，將印信由卸任廠長高起（左）交給新任廠長陳新儒。記者潘奕言／攝影
核三廠今天舉行新舊任廠長交接，台電董事長曾文生（中）親自監交，將印信由卸任廠長高起（左）交給新任廠長陳新儒。記者潘奕言／攝影
核三廠。記者潘奕言／攝影
核三廠。記者潘奕言／攝影

核三廠 安檢 曾文生

延伸閱讀

「台電版奧運」登場 水球好手與女性員工同場切磋

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

旅客機場安檢使用托盤 1行為被視為沒禮貌又拖慢速度

智慧經營／台電董事長曾文生 電力匹配 關鍵課題

相關新聞

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

行政院台美經貿工作小組今天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實...

賴清德總統：台美速簽租稅協定 助台廠在美深耕

賴清德總統昨（14）日接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團時表示，台灣有意願、有能力與美國攜手打造非紅供應鏈，台積電...

李淳：推測台美總結會議4週內舉行 關稅15%機率高

紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。前駐歐盟代表李淳今天表示，估計台美關稅總結會議會在4週...

核三廠新舊廠長交接 新廠長宣告2年內提安檢報告申請再運轉

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，將印信交給新任廠長陳新儒。陳新儒致詞時公開表示，核三廠正在推...

面對地緣經濟與 AI 時代 貿協將助產業走向國際舞台

貿協董事長黃志芳15日表示，面對川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑、總體經濟規則改寫，以及 AI 科技重新定義生產力三...

AI 帶動以及消費復甦 渣打預測台灣今年 GDP 成長3.8%

惠於全球人工智慧（AI）需求強勁，提前出貨效應，以及消費復甦持續回升，驅動整體成長，渣打集團並上調今年台灣GDP成長預測...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。