核三廠新舊廠長交接 新廠長宣告2年內提安檢報告申請再運轉

核三廠今天舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，將印信交給新任廠長陳新儒。陳新儒致詞時公開表示，核三廠正在推動「自主安全檢查」，預計1年半至2年內提出安檢報告，並正式申請「電廠恢復再運轉」。對此地方多表示樂觀其成。

曾文生致詞時表示，目前核三已進入運轉相關精進工作，但核安不只是專業術語或是為了應付核安會的標準，而是應該要用「庶民語言」說，讓大家都聽得懂。他說「我的標準很簡單，就是講給我媽媽聽她聽得懂，社會大眾就聽得懂。」

陳新儒表示，將邀請國外專家對核三廠提出完整安檢，預計1年半至2年內提出相關報告，目標是「申請電廠恢復再運轉」。他也承諾未來會主動傾聽地方聲音，晉用人才並與產業連結，讓核三廠與地方共存共榮。

恆春鎮長尤史經表示，核三能重啟當然愈快愈好，不過安全還是要放第一，還是要經過專家安檢通過才能重啟。另外就是相關的睦鄰工作一定要落實，目前回饋金部分因核三仍處於除役階段仍有發放，只是少了特別補助款每年約700、800萬元。