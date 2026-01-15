面對地緣經濟與 AI 時代 貿協將助產業走向國際舞台

貿協董事長黃志芳15日表示，面對川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑、總體經濟規則改寫，以及 AI 科技重新定義生產力三大典範轉移，外貿協會將全力支持賴總統「打造臺灣成為 經濟日不落國」的願景，以「AI 產業化、產業 AI 化、全球布局」三大核心策 略，強化臺灣在全球經貿新局中的競爭力。

貿協今日舉辦2026年度記者會，黃志芳指出，全球已告別低通膨的「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的 「危崖階段」。美國新一輪貿易政策導向高關稅，供應鏈調整與衝突拉鋸， 進一步影響全球經貿秩序。 全球正陷入兩場 AI 爭霸戰：1. 科技巨頭的算力競賽，臺灣已是領先者 2. 遍及各行各業的「應用決戰」，真正決定業者未來競爭力。若無法將製 造優勢轉化為系統性方案，臺灣產業將面臨失守技術高地的風險。

為協助業者突圍，貿協將以 COMPUTEX 為核心樞紐，形塑臺灣成為全球 人工智慧創新重鎮。臺灣硬體實力結合雲端 AI，使其在全球 AI 賽道中具 舉足輕重的地位。今年 COMPUTEX 將展示全球最強大的 AI 伺服器與散熱技術，並重磅回歸台北巿信義區，首設「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，呈現具身 AI（Embodied AI）技術的創新應用。此外，貿協也將以「創新與 AI 共塑 未來」為軸，規劃28項國際專業展，共同見證臺灣 AI 應用的全盛時代。