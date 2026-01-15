面對地緣經濟與 AI 時代 貿協將助產業走向國際舞台
貿協董事長黃志芳15日表示，面對川普 2.0 時代引發的地緣政治重塑、總體經濟規則改寫，以及 AI 科技重新定義生產力三大典範轉移，外貿協會將全力支持賴總統「打造臺灣成為 經濟日不落國」的願景，以「AI 產業化、產業 AI 化、全球布局」三大核心策 略，強化臺灣在全球經貿新局中的競爭力。
貿協今日舉辦2026年度記者會，黃志芳指出，全球已告別低通膨的「大平穩時代」，進入地緣政治緊張與貿易壁壘並行的 「危崖階段」。美國新一輪貿易政策導向高關稅，供應鏈調整與衝突拉鋸， 進一步影響全球經貿秩序。 全球正陷入兩場 AI 爭霸戰：1. 科技巨頭的算力競賽，臺灣已是領先者 2. 遍及各行各業的「應用決戰」，真正決定業者未來競爭力。若無法將製 造優勢轉化為系統性方案，臺灣產業將面臨失守技術高地的風險。
為協助業者突圍，貿協將以 COMPUTEX 為核心樞紐，形塑臺灣成為全球 人工智慧創新重鎮。臺灣硬體實力結合雲端 AI，使其在全球 AI 賽道中具 舉足輕重的地位。今年 COMPUTEX 將展示全球最強大的 AI 伺服器與散熱技術，並重磅回歸台北巿信義區，首設「AI ROBOTICS（智慧機器人）」專區，呈現具身 AI（Embodied AI）技術的創新應用。此外，貿協也將以「創新與 AI 共塑 未來」為軸，規劃28項國際專業展，共同見證臺灣 AI 應用的全盛時代。
黃志芳並表示，因應國際採購 AI 代理化趨勢，外貿協會將推出「AI 代理人」服務，透過 AI 驅動的 B2B 貿易平台，建立企業供應能力資料中樞，協助全球買主快速鎖定 可信任的臺灣廠商，並協助企業最佳化使用 AI 行銷，以智慧貿易搶攻全球 商機，找到最適切的買主。
