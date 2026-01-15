AI 帶動以及消費復甦 渣打預測台灣今年 GDP 成長3.8%

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打集團上調2026台灣GDP成長預測至3.8%，全球經濟成長預估維持3.4%，成長穩健但前景風險也隨之增加。圖／資料照片
渣打集團上調2026台灣GDP成長預測至3.8%，全球經濟成長預估維持3.4%，成長穩健但前景風險也隨之增加。圖／資料照片

惠於全球人工智慧（AI）需求強勁，提前出貨效應，以及消費復甦持續回升，驅動整體成長，渣打集團並上調今年台灣GDP成長預測至3.8%。

渣打集團指出，全球AI需求不斷擴大，帶動台灣半導體相關出口和投資表現，因此將2026年台灣GDP成長預測由原先的2.5%上調至3.8%。

儘管台美貿易談判結果仍需持續關注，但目前台灣出口表現並未受到美國關稅政策的重大影響，約三分之二出口（主要為半導體及電腦相關產品）暫時被排除在對等關稅之外。渣打集團亦將2027年台灣GDP成長預測上調至2.7%。

全球經濟前景方面，渣打集團認為，貿易政策不確定、地緣政治及金融市場調整的擔憂，將使2026年各市場面臨較高風險；隨著各國央行降息週期接近尾聲，政策重心將轉向財政支出與投資驅動，消費需求仍為重要支撐。

渣打將美國2026年的經濟成長預期由1.7%上調至2.3%，受到企業減稅及AI應用競賽推動，企業投資與支出將強勁成長。美國勞動力市場預計於今年下半年開始復甦，企業將逐漸適應更高關稅水平提升生產力。不過，美國政策不確定性仍為關注重點，包括期中選舉期間政策走向、聯準會領導層更迭及貨幣政策面臨的政治壓力，皆為潛在金融市場與經濟的波動根源。

中國大陸方面，渣打集團預測2026年經濟成長由4.3%上調至4.6%。主要為財政及貨幣政策的繼續支持，及國內消費日益受到重視，有助轉型為更平衡、科技創新驅動的成長模式。此外，中美貿易暫時休戰與出口市場多元化將支撐中國大陸的出口表現，但中美貿易關係風險依然高，尤其在美國期中選舉臨近之際。

