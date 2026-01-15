快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

鄭麗君赴美進行第六輪實體磋商 聚焦四大談判目標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

行政院台美經貿工作小組表示，由行政院鄭麗君副院長、行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展臺灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

半導體 美國 關稅

延伸閱讀

總預算未審2992億不得動支 游淑慧揭民進黨漏洞：不小心說大實話

觀光研訓院 強化產業生態

不副署遭送監院…卓榮泰當監委面怨：盼回歸憲政秩序 是「不得不」的作為

第8屆政府服務獎揭曉 苑裡鎮公所榮獲「創新社會共融」獎項肯定

相關新聞

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

行政院台美經貿工作小組今天證實，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實...

賴清德總統：台美速簽租稅協定 助台廠在美深耕

賴清德總統昨（14）日接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團時表示，台灣有意願、有能力與美國攜手打造非紅供應鏈，台積電...

李淳：推測台美總結會議4週內舉行 關稅15%機率高

紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。前駐歐盟代表李淳今天表示，估計台美關稅總結會議會在4週...

才傳台美關稅降至15% 鄭麗君、楊珍妮趕赴華府推進協議

外媒彭博引述知情人士消息，稱行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮赴美推進台美關稅協議；據了解，兩人昨天上午...

路透：鄭麗君、楊珍妮赴美談關稅 知情人士指公告可能月底出爐

路透14日報導，一名知情人士透露，台灣資深官員正前往美國華府，推動降低美國對台出口產品關稅，以及一項可能的投資協議談判。

經濟部新人令！陳國軒升任產發署副署長 李佳瑾升任中企署副署長

經濟部14日核定，經濟部產業發展署副署長由該署主任秘書陳國軒陞任，中小及新創企業署副署長由該署主任秘書李佳瑾陞任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。