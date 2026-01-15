路透：台灣高層赴華府 磋商對美貿易與投資

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

繼彭博（Bloomberg News）之後，路透社今天也引述一名消息人士報導，台灣高層官員正前往華府，就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。

這名消息人士告訴路透社，台灣行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預定於14日晚間或15日上午抵達華府，將於未來幾天與川普政府官員舉行會議。

該消息人士指稱，目前尚不清楚哪些美國官員將出席會議、美國總統川普（Donald Trump ）是否參與或此行是否能達成協議。

這項消息最早由彭博披露。白宮未對關於這場會議的置評要求作出回應。

美國 華府 川普

