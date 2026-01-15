路透：台灣高層赴華府 磋商對美貿易與投資
繼彭博（Bloomberg News）之後，路透社今天也引述一名消息人士報導，台灣高層官員正前往華府，就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。
這名消息人士告訴路透社，台灣行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預定於14日晚間或15日上午抵達華府，將於未來幾天與川普政府官員舉行會議。
該消息人士指稱，目前尚不清楚哪些美國官員將出席會議、美國總統川普（Donald Trump ）是否參與或此行是否能達成協議。
這項消息最早由彭博披露。白宮未對關於這場會議的置評要求作出回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言