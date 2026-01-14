川普砍信用卡利率 台金融業示警恐釀社會問題

美國總統川普擬將信用卡利率上限訂在百分之十，國內大型金控高層指出，川普的做法除了傷害金融業，更慘的是許多美國民眾，將因此無法從銀行借到錢或使用循環額度，反而造成更多社會問題，恐成為當年台灣雙卡風暴的翻版。

川普近日在社群媒體發文，要求信用卡業者利率訂定百分之十上限、為期一年，引發熱議。他十三日再呼籲國會議員支持「信用卡競爭法」。這項跨黨派法案鎖定的目標，是銀行和支付公司每年向商家收取每年多達近兩千億美元的刷卡手續費。

川普的動作頻頻導致美股道瓊的金融類股十三日表現疲弱，跌幅百分之一點八四，且引發金融股賣壓。其中發卡機構Visa和萬事達卡更是首當其衝，Visa股價大跌百分之四點五，創下去年六月十八日以來最大單日跌幅；萬事達卡下跌百分之三點八，雙雙淪為標普五百指數表現墊底的個股。

美國的銀行高層私下對川普撂下的狠話感到憤怒，不過，彭博報導，其中有人打算拋出一些構想，例如推出利率上限百分之十的信用卡，也有人在考慮提供臨時利率優惠的促銷方案。內部人士也說，如果用這些溫和的方案，仍安撫不了川普，華爾街可能會祭出慣用招數，發動強大遊說攻勢、針對消費者進行廣告宣傳，甚至提出訴訟。

摩根大通財務長巴努十三日說，「各種因應做法都在考慮之列」。如果利率上限法生效，對消費者和經濟都非常不利。

對於川普要訂定信用卡利率上限，國內金控高層比喻，這就好比當年台灣修改民法降低最高利率，很多民眾因此借不到錢，只能夠轉往地下錢莊借錢是一樣的道理，同樣的衝擊會在美國上演。他說，經濟問題永遠都有「價格」與「數量」兩個議題，但川普為了美國今年的期中選舉，急著要壓低信用卡利率、房貸利率、聯準會的基準利率，好像他的選情只能從壓低利率來解決。

他引數據指出，美國信用卡貸款嚴重拖欠比率自二○二二年的百分之七點五九升至去年的百分之十二點四一，導致美國商業銀行整體信用卡利率狂飆至百分之廿一以上，若把信用卡利率上限調降到百分之十，只會讓更多美國人從銀行借不到錢，因為銀行抽客戶的銀根比較快、比較保險。這就像是當年台灣的雙卡風暴，當利率要求最高上限，導致很大的族群從一般銀行借不到錢，只能向地下錢莊或是融資公司借錢，造成惡性循環。