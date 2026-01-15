聽新聞
賴清德總統：台美速簽租稅協定 助台廠在美深耕

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統（右）昨天接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌（左），盼台美盡早簽協定「避免雙重課稅」。圖／總統府提供
賴清德總統（右）昨天接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌（左），盼台美盡早簽協定「避免雙重課稅」。圖／總統府提供

賴清德總統昨（14）日接見美國亞利桑那州鳳凰城市長蓋蕾歌訪問團時表示，台灣有意願、有能力與美國攜手打造非紅供應鏈，台積電前往亞利桑那州投資，正是台美交流最具代表性的成果之一，美國近年已成為台灣最大的海外直接投資地點，期盼雙方儘早完成簽署避免雙重課稅協定，幫助台積電等業者在美國長期深耕。

近期外媒報導台灣對等關稅稅率可望降至15％，台積電也將加碼赴美設廠。由於台積電美國廠位於亞利桑那州，賴總統接見鳳凰城市長，格外令人關注。

賴總統指出，台灣和美國除共享民主、自由等普世價值，也在科技、經貿與人才培育等關鍵領域，逐步建立深厚而且穩健情誼。近年美國已成台灣最大海外直接投資地，占台灣整體對外投資超過40%；同時，台灣也成為美國重要貿易及供應鏈夥伴。

他強調，台積電（2330）前往亞利桑那州投資，是台美交流最具代表性的成果之一。這不只是單一企業市場布局，也是台美攜手合作，台灣產業布局全球，打造高科技及半導體產業版圖的最重要象徵。

賴總統說，特別感謝蓋蕾歌與鳳凰城市府、市議會，展現效率與承諾，打造友善經商環境，從基礎建設、產業招商到行政協調，提供多方協助，讓台灣半導體供應商得以設立據點、提供服務，讓鳳凰城逐步成為全球最具戰略意義的科技聚落。

面對人工智慧時代加速來臨，美國川普總統有意積極推動美國再工業化，以及打造美國成為人工智慧世界中心。賴總統表示，台灣有願意、也有能力結合美國強大的創新動能以及市場規模，共同深化產業鏈結，讓台美之間的經貿合作、產業安全更加穩固緊密。

美國 台積電

