產發署主秘陳國軒陞任副署長 李佳瑾接中企署副署長

老牌食品廠近兩年積極布建下游餐飲、銷售等終端通路，進行垂直整合的最後一哩路，例如過去以飼料、畜養、屠宰為主業的卜蜂悄悄布局餐飲通路，開出「六星炸雞」、「六星便當」等品牌，炸雞已開出7~8家直營店，六星便當更成功打入台積電、美光、聯電等科技大廠的廠區，單店每月銷售量可達1.3萬個便當。怎麼做到的？背後盤算是什麼？

2026-01-14 09:00