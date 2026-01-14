產發署主秘陳國軒陞任副署長 李佳瑾接中企署副署長
經濟部今天發布最新人事異動，產業發展署副署長由產發署主任秘書陳國軒陞任；中小及新創企業署副署長則由中企署主任秘書李佳瑾陞任。
經濟部發布新聞稿指出，新任產發署副署長陳國軒現年54歲，為國立台灣工業技術學院（現台灣科技大學）電機工程技術研究所碩士，通過民國81年特種考試技術人員考試乙等電子工程類科，歷任工業局（產業發展署前身）知識服務組簡任技正、電子資訊組簡任技正、副組長，以及產業發展署電子資訊產業組組長及主任秘書等職務，並獲頒經濟部114年模範公務人員。
經濟部表示，陳國軒長期投入產業政策相關工作，對產業發展業務相當熟稔，未來將借重其完整的學經歷與實務經驗，協助產業發展署推動全國產業創新升級與轉型，並輔導廠商強化經營體質。
另外，新任中企署副署長李佳瑾現年48歲，為東吳大學經濟學系碩士、國立台灣大學經濟學系學士，通過96年公務人員高等考試三級考試經建行政類科，歷任中小企業處（中小及新創企業署前身）專門委員、財務融通組副組長、組長，以及中小及新創企業署財務發展組組長與主任秘書等職務。
經濟部指出，李佳瑾在經濟、財務及企業管理等領域具備專業背景與豐富行政經驗，未來將協助推動中小企業與新創事業相關發展工作，強化政策執行效能。
