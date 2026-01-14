李淳：推測台美總結會議4週內舉行 關稅15%機率高

快訊

中央社／ 台北14日電
紐約時報報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%。前駐歐盟代表李淳今天表示，估計台美關稅總結會議會在4週內舉行，且依據日韓經驗以及媒體報導，台灣對等關稅最終稅率為15%且不疊加的機率很高。

紐約時報近日報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠等。不過，美國最高法院近日將公布新一批裁決，各界關注美國總統川普大規模全球關稅措施是否合法，以及是否衝擊台美關稅談判結果。

李淳今天接受中央社記者訪問時表示，台灣出口美國逾7成是資通訊產品，就算判決結果是違法或是部分違法，對台灣的影響都會相較其他國家來得小，但台灣還是得看232條款爭取到的優惠項目，應儘早簽署雙邊協議對台灣比較有利。

他說，台灣的對等關稅最終稅率是否為15%且不疊加，從日韓經驗以及政府強調爭取的稅率目標，還有紐約時報近日報導來看，台灣的稅率應該是不脫這個結果，機率很高。

各界關注台灣投資美國的額度與如何投資，李淳表示，台灣模式目前看來比較類似歐盟模式，也就是美國接受由企業投資而非政府直接投資，但要由政府提供信保等措施，且美國針對不同國家量身訂做（Tailor-made），台灣的企業投資部分就是鎖定高科技產業。

至於美製車等市場開放議題，李淳指出，美製車、農產品、藥品等美國有興趣的產品可能都會被要求降低關稅，台灣也勢必有爭取不納入降低關稅的豁免項目，這些細節可能得看最終台美雙方公布，才能知道爭取的結果。

對於美國的232調查，台灣多次強調爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇。李淳認為，美國總統川普曾說要對輸美晶片課徵100%關稅，豁免條件則為已在美國設廠或已經承諾設廠的廠商，因此怎樣的投資可以豁免，就是關鍵重點。

他說，232調查的細目不明，從未正式公布，為爭取對台灣最有利的結果，應該儘速在232調查結果出爐前，先簽署雙邊協議，且他估計，未來4週內台美應該有機會展開總結會議，簽署協議。

