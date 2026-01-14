因應關稅支持產業措施申請達2769件 研發補助案最多

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部編列約新台幣460億元特別預算，提出4大因應措施協助產業。經濟部表示，截至1月13日為止累計受理申請已達2769件，其中以產業提出研發轉型補助案占多數，為1127件，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

經濟部今天發布新聞稿表示，「外銷貸款優惠保證加碼」已核保44件，核保融資金額約18億元；「中小微企業多元發展專案貸款加碼」申貸件數達1049件，申貸金額約100億元，反映中小微企業在關稅壓力下，資金周轉與轉型投資需求。

經濟部表示，「研發轉型補助」累計接獲1127件申請，以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

經濟部指出，海外市場布局方面，「爭取海外訂單」補助目前已接獲549件申請，主要集中於機械設備、民生及金屬製造產業。補助項目包括設置海外展示中心、維修服務據點、發貨倉庫，或拓展代理商與經銷商，協助業者分散市場風險。

經濟部也分享具體輔導案例成果，面對美國關稅壓力，一家手工具業者聯合中上游廠商，利用研發補助導入智慧製造與AI，將交貨時間由4天大幅縮短至半天，並成功開拓日、澳市場，預計年產值增加5120萬元，有效降低對美市場依賴。

經濟部表示，各項申請案件均已加速審查，協助業者盡速推動升級轉型與通路布局。另已設立產業競爭力輔導團，整合法人資源提供金融、經營管理與技術支援，並協助導入AI應用，強化廠商核心優勢，抗衡全球環境波動。