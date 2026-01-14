副總統蕭美琴訪東元中壢廠 肯定無稀土馬達與無人機動力國產化布局

副總統蕭美琴13日前往東元電機（1504）中壢工廠參訪，深入了解無稀土高效率馬達、無人機動力系統及機器人關節模組等國產研發成果。

東元董事長利明献表示，面對全球能源轉型與關鍵材料受限挑戰，東元目標不只是提升效率，更要確保關鍵技術與製造能力掌握在自己手中，為台灣產業提供穩定、可長期發展的解決方案，並協助客戶邁向低碳與永續。

蕭美琴在利明献、副董事長吳素秋及總經理高飛鳶陪同下，實地了解東元中壢產線。隨行的還包括工業技術研究院董事長吳政忠。

蕭美琴對東元在自動化產線投資與技術研發成果表示肯定，並深入詢問無稀土馬達的自主技術競爭優勢，以及無人機關鍵技術的前瞻布局，顯示政府對強化產業競爭力及因應國際供應鏈變局的高度重視。

東元為台灣少數已量產磁阻馬達的業者，其製造生產的「完全無磁石」無稀土馬達，突破傳統馬達效率限制，展現關鍵零組件實力。

該產品可應用於石化、暖通空調(HVAC)、半導體與電子廠、礦業等領域，目前已實際應用於電子廠廠務水泵，並推展至美國和歐洲市場。

針對電動載具與高酬載商用無人機動力系統，東元將扁線繞組與油冷卻技術導入馬達設計，並搭配不受管制的輕稀土磁鐵材料。

東元指出，扁線結合油冷馬達性能相較市場主流方案可減輕重量達15%，冷卻效率提升32%，整體功率密度提高25%。此技術已成功導入電動巴士，並延伸至起飛重量可達150kg的農用、物流及吊掛商用無人機。

在小型無人機動力系統方面，東元強調透過全台加工優勢打造韌性供應體系，如採用中鋼矽鋼片及北中南業者的機械加工。

此外，獲台灣精品金質獎的機器人關節模組亦是亮點，採一體化設計整合馬達、減速機與驅動技術，目前正與工研院合作開發機器狗應用，範疇涵蓋工業巡檢、智慧物流與消防救援。