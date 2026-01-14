快訊

副總統蕭美琴訪東元中壢廠 肯定無稀土馬達與無人機動力國產化布局

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
副總統蕭美琴（前排中）參訪東元電機產線，工研院董事長吳政忠（左三）陪同。圖／公司提供
副總統蕭美琴13日前往東元電機（1504）中壢工廠參訪，深入了解無稀土高效率馬達、無人機動力系統及機器人關節模組等國產研發成果。

東元董事長利明献表示，面對全球能源轉型與關鍵材料受限挑戰，東元目標不只是提升效率，更要確保關鍵技術與製造能力掌握在自己手中，為台灣產業提供穩定、可長期發展的解決方案，並協助客戶邁向低碳與永續。

蕭美琴在利明献、副董事長吳素秋及總經理高飛鳶陪同下，實地了解東元中壢產線。隨行的還包括工業技術研究院董事長吳政忠。

蕭美琴對東元在自動化產線投資與技術研發成果表示肯定，並深入詢問無稀土馬達的自主技術競爭優勢，以及無人機關鍵技術的前瞻布局，顯示政府對強化產業競爭力及因應國際供應鏈變局的高度重視。

東元為台灣少數已量產磁阻馬達的業者，其製造生產的「完全無磁石」無稀土馬達，突破傳統馬達效率限制，展現關鍵零組件實力。

該產品可應用於石化、暖通空調(HVAC)、半導體與電子廠、礦業等領域，目前已實際應用於電子廠廠務水泵，並推展至美國和歐洲市場。

針對電動載具與高酬載商用無人機動力系統，東元將扁線繞組與油冷卻技術導入馬達設計，並搭配不受管制的輕稀土磁鐵材料。

東元指出，扁線結合油冷馬達性能相較市場主流方案可減輕重量達15%，冷卻效率提升32%，整體功率密度提高25%。此技術已成功導入電動巴士，並延伸至起飛重量可達150kg的農用、物流及吊掛商用無人機。

在小型無人機動力系統方面，東元強調透過全台加工優勢打造韌性供應體系，如採用中鋼矽鋼片及北中南業者的機械加工。

此外，獲台灣精品金質獎的機器人關節模組亦是亮點，採一體化設計整合馬達、減速機與驅動技術，目前正與工研院合作開發機器狗應用，範疇涵蓋工業巡檢、智慧物流與消防救援。

自利明献上任以來，東元積極推動品牌再造與轉型，2025年首度躋身「台灣最佳25國際品牌」。東元規劃將持續以中壢工廠作為高效率馬達與智慧動力系統基地，深化無稀土與高功率密度產品布局，並擬投資設立變壓器產線與無人機動力系統產線，強化關鍵電力與動力核心元件的在地製造能力。

東元機電系統事業群王榮邦總經理為蕭副總統介紹扁線馬達及無重稀土馬達。圖／公司提供
蕭副總統（左二）參訪東元電動車動力系統產線，工研院吳政忠董事長陪同（左一），東元利明献（左一）。圖／公司提供
東元電機 蕭美琴

