看好美國大型成長股結構性優勢 威廉博萊美國大型成長基金登台

威廉博萊投資管理（WBIM）旗下的威廉博萊美國大型成長基金在台獲得核備，投資團隊看好美國大型成長股貝備結構性優勢，可望持續受益於強勁自由現金流、獲利成長持久，以及在人工智慧（AI）基礎設施等領域的領先創新。

威廉博萊美國大型成長基金投資團隊對2026年的美國大型股持正向樂觀看法。隨著市場動態的轉變，在各種經濟環境下都能展現穩定執行力的公司，將愈來愈受到市場青睞。

WBIM指出，在AI應用、雲端運算及半導體創新領域領先的企業，持續受惠於持久的需求趨勢，且整體企業資產負債表依然保持強健。在AI領域之外，投資團隊也看好醫療保健、金融及材料等領域，許多具有結構性優勢的公司已準備好在未來展現持久的成長力。

威廉博萊美國大型成長基金經理人高倫（Jim Golan）表示，展望2026年，主動型投資人將迎來展現差異化的投資機會，布局重點在於尋找擁有明確競爭護城河，並具備長期複利價值戰略能力的公司。在這樣的環境下，透過嚴謹的研究與長線布局，才能為客戶創造顯著的優勢。

威廉博萊美國大型成長基金另一經理人瑞奇（David Ricci）指出，在市場環境變化快速的時期，專注於企業體質，遠比試圖預測每一個總體經濟的轉折更為重要。

威廉博萊美國大型成長基金的目標是透過投資「長期成長潛力被市場低估」的高品質美國大型成長股，追求長期的資本增值。該策略聚焦具備結構性優勢的產業龍頭，並運用經得起時間考驗的基本面研究流程。此高勝率投資組合包含 30 - 40 檔精心挑選的持股，輔以紀律嚴謹的組合建構與風險管理方法。

威廉博萊美國大型成長基金為WBIM在台核備的第三檔基金，前兩檔為威廉博萊美國中小成長基金、威廉博萊新興市場非投資等級債券基金。WBIM系列基金在台由展新投顧擔任總代理。