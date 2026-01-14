吳東進：18年前以「一億元的初心」為台灣永續發展奠定穩固基石

台灣永續先驅簡又新走過立法委員、首任環保署長、交通部長、外交部長等重要公職後，選擇以「永續」作為人生下半場核心使命。其於14日舉辦《又新永續》新書發表會，現場貴賓雲集。而與簡又新有著55年交情的大台北瓦斯、新光醫院董事長吳東進致詞表示，18年前以「一億元的初心」為台灣的永續發展奠定了最穩固的基石，而新光醫院也積極規劃，將引進SOFC（固態燃料電池），實踐永續的承諾。

吳東進致詞時表示， 自己跟簡又新董事長的緣分極深，「早從1970年他在美國留學、剛結婚不久時，我和成功中學劉君慧老師一同到他在布朗克斯(The Bronx)的公寓作客，認識至今已有55年的情誼」。

《又新永續》這本書的核心是永續，而吳東進與簡又新共同開啟這段「永續長征」的起點，要追溯到2007年那個關鍵的轉折點。

吳東進表示，那年1月19日，他受慕尼黑再保公司（Munich Re）之邀，在台灣觀賞了美國前副總統高爾（Al Gore）倡議的紀錄片《不願面對的真相》，這部片子對他的衝擊極大，因此他決定就在新光敦南大樓及全省新光人壽營業據點，每天免費放映這部榮獲第79屆奧斯卡金像獎的最佳紀錄片，呼籲全民關注。觀影人數突破了5萬人次，那是台灣社會第一次大規模對氣候變遷產生集體共識。為了讓這股熱情轉化為行動，同年5月5日新光舉辦了第23屆新光摩天大樓登高大賽，主題就定為「為防止地球暖化而跑」。那一場活動，我們不僅是為了健康而跑，更是為了地球的生存而跑。

吳東進提到，2007年10月31日是歷史性的一刻。當天在發起人會上簡董展現了他對台灣永續未來的宏大藍圖。為了支持老友的遠大理想，吳東進不僅在道義上力挺，更號召新光集團旗下的夥伴們共同播下這顆種子，「台灣永續能源研究基金會（TAISE）」也因此誕生，吳東進個人及公司共同集資一億元成立，而用這「一億元的初心」，為台灣的永續發展奠定了最穩固的基石。18年過去了，我們與簡董共同推動的「台灣企業永續獎」，至今每年都有數千家企業響應。

這股力量也延伸到了醫療場域。吳東進說，2023年新光醫院成為全台首家簽署「醫院永續發展倡議書」的機構，如今全台已超過150家醫療院所跟進，徹底改變了醫療界的經營思維。

吳東進指出，新光醫院目前也積極規劃，將引進SOFC（固態燃料電池），只要半年就能建置完成。25年前美國太空總署NASA將SOFC（固態燃料電池）技術移轉給美國的Bloom Energy公司，到目前為止已經賣了超過一萬套設備。其中15%是醫院使用，台灣台達電也引進英國氫能源公司Ceres Power的技術。去年10月也交了一套110 kW的設備給台電。燃料電池最關鍵的價值在於它24小時發電，既能作為穩定的「基載電力」，也是「備援電力」，這可以說是目前強化醫療與科技「電力韌性」的最佳來源，在當地發電、在當地使用，可減少電力輸送10%的電力損失。

最後吳東進引用投資大師巴菲特的一句名言：「今日有人能坐在樹蔭下，是因為很久以前有人在那裡種了棵樹。」，精準說明了真正具有長遠價值的投入是多麼重要。他與簡董就是在18年前懷著這樣的信念，決定為台灣「種下一棵永續之樹」。而今天這本書，也就是他將這棵大樹的根基與枝葉，完整呈獻給時代的最好答案。