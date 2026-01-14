全福青光眼新藥BRM411臨床I/IIb試驗獲DSMB正面回應 完成IIb首例收案

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全福生技（6885）14日公告，該公司開發中新藥BRM411用於治療青光眼的臨床I/IIb期人體試驗，已獲數據安全監督委員會（DSMB）正面回應，確認第一期安全性無虞，並建議可依原臨床計畫持續進行；同時，公司也於14日完成臨床IIb期試驗首位受試者收案。

全福生技表示，BRM411主要用於治療原發性隅角開放性青光眼（Primary Open Angle Glaucoma, POAG）或高眼壓症（Ocular Hypertension, OHT）。該新藥的臨床I/IIb期人體試驗已於2025年7月23日獲衛福部同意試驗進行，並已完成第 I 期健康受試者試驗，經 DSMB 審查後，確認安全性無虞。

全福生技並表示，BRM411臨床IIb期試驗已於14日正式啟動並完成首位受試者收案，後續將持續進行第 I/IIb 期臨床試驗及接續之臨床研究，並積極尋找授權合作對象。

全福生技表示，根據市場現況指出，隨全球人口老化，青光眼患者人數快速增加，該疾病亦為目前導致失明的第二大原因。世界衛生組織（WHO）統計，全球青光眼患者已近8,000萬人，預估2040年將突破1億人；台灣方面，健保資料庫統計青光眼盛行率約為3%，患者人數已超過45萬人，且有年輕化趨勢。

此外，依Precedence Research市場研究報告，全球青光眼治療市場規模於2023年達61.1億美元，預估2033年將成長至約84.5億美元，2024年至2033年複合年成長率為3.29%，顯示全球青光眼藥物需求與市場規模持續成長。

