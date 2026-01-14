合庫「黑琵守護網」救援黑琵野放肩負 「合庫二號」衛星追蹤器任務

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行攜手農業部生物多樣性研究所及多個保育夥伴共同推動「黑琵守護網」專案，繼去年12月首例中毒個案「合庫一號」成功野放後，該預警系統持續發揮關鍵效能，於同年底再度接獲通報並展開救援。該個體於今年1月14日順利回歸自然棲地，並肩負「合庫二號」衛星追蹤器任務，持續累積族群覓食與飛行軌跡資料。

「黑琵守護網」在實務運作上，係由農業部生多所研究團隊透過比對黑面琵鷺活動高、離峰時間，結合其飛行與覓食軌跡，得以快速研判環境風險，並通報地方政府啟動巡查與清理作業。此一模式使救援行動得以從被動應變轉為「超前部署」，有效降低其他個體暴露於風險環境的可能性。

農業部生多所表示，該計畫順利運行有賴各界關心黑琵族群之單位響應衛星資料共享機制，如台灣黑面琵鷺保育學會、中華電信臺南營運處及台電興達發電廠等，率先授權同意將相關追蹤資料納入農業部生多所之黑琵守護網資料庫。專案啟動至今，已累積超過660萬筆定位紀錄，對於後續提升預警系統之精準度與保育救援效率，貢獻良多。

展望未來，合庫將持續以永續發展為核心，深化科技應用與資料共享，結合金融專業與跨域夥伴力量，推動生物多樣性保育，讓金融成為守護生態、促進人與自然和諧共存的重要推手。

