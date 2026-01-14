賴總統：台美攜手打造非紅供應鏈 盼早日簽署 DTA

賴清德總統14日下午接見「美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌」訪問團。他重申，台灣有願意、也有能力，以自身完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能以及市場規模，攜手打造「非紅供應鏈」，盼台美早日簽署「避免雙重課稅協定」（Double Tax Agreement, DTA）。

與會者包括亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌、鳳凰城市議員歐布萊恩、美國在台協會代理處長梁凱雯，國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。

賴總統致詞表示，他特別代表台灣人民感謝蓋蕾歌，多年來以具體行動支持台灣。無論是2019年以來，三度訪問台灣；或是2023年，他以副總統身分過境舊金山時，蓋蕾歌特地出席僑界活動，展現對台灣的重視與友好，並逐步深化雙邊關係。

賴總統指出，台灣和美國除了共享民主、自由等普世價值，也在科技、經貿與人才培育等關鍵領域，逐步建立深厚而且穩健的情誼。特別是，近年來美國已經成為台灣最大的海外直接投資地，占台灣整體對外投資超過40%；同時，台灣也成為美國重要的貿易及供應鏈夥伴。

他強調，其中，台積電（2330）前往亞利桑納州投資，正是台美交流最具代表性的成果之一。這不只是單一企業的市場布局，也是台美攜手合作，台灣產業布局全球，打造高科技以及半導體產業版圖的最重要象徵。

賴總統說，特別感謝蓋蕾歌與鳳凰城市府、市議會，展現效率與承諾，打造友善經商環境，從基礎建設、產業招商到行政協調，提供多方協助，讓台灣的半導體供應商，得以設立據點、提供服務，讓鳳凰城逐步成為全球最具戰略意義的科技聚落。

面對人工智慧時代加速來臨，美國川普總統有意積極推動美國再工業化，以及打造美國成為人工智慧世界中心。

賴總統表示，台灣有願意、也有能力，以自身完整的半導體及高科技產業生態系，結合美國強大的創新動能以及市場規模，共同深化產業鏈結，攜手打造可信任的「非紅供應鏈」，讓台美之間的經貿合作、產業安全更加穩固緊密。

賴總統提到，台灣與亞利桑納州也高度重視人才培育及世代連結。雙方透過高等教育合作，推動半導體及人工智慧人才培訓、雙聯學制、實習及研究交流，一步一步為產業，培養具備專業能力與國際視野的新世代。

他說，這樣的合作模式，不僅回應產業實際需求，也讓台灣與鳳凰城，不僅是科技合作的投資夥伴，更是共同培育未來人才的戰略夥伴。

他表示，未來，台灣將持續與美國推動更全面、更多元的往來。期待在各位貴賓的支持與努力之下，台美雙方能早日完成「避免雙重課稅協定」的簽署，這不僅有助於台積電與其他供應鏈廠商，在美國長期深耕，也將為亞利桑納州與鳳凰城，創造更多高薪工作與產業聚落成長的動能。