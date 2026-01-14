蕭副總統參訪東元中壢廠 關注無稀土馬達和無人機

快訊

中央社／ 台北14日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照
電機大廠東元今天下午透過新聞稿表示，副總統蕭美琴13日前往中壢工廠參訪，了解無稀土高效率馬達與無人機動力系統、機器人關節模組等高效節能動力設備的國產研發製造能量。

東元董事長利明献表示，面對全球能源轉型與關鍵材料受限的挑戰，東元持續投入核心馬達與系統整合技術研發。

東元指出，蕭副總統肯定東元在自動化產線投資與技術研發的成果，並深入了解無稀土馬達的自主技術與競爭優勢，以及無人機關鍵技術的前瞻布局，展現對強化產業競爭力及因應國際供應鏈變局的高度重視。

東元說明，公司是台灣少數已量產磁阻馬達的業者之一，製造生產「完全無磁石」的無稀土馬達廠商，突破傳統馬達的效率限制。

針對一般工業的風水力設備，東元指出，無稀土馬達可應用於多元產業，涵蓋石化、暖通空調（HVAC）、半導體與電子廠、礦業等領域，目前已實際應用在電子廠廠務水泵，並推展至美國和歐洲市場銷售。

因應電動載具與高酬載商用無人機動力系統對高功率密度與高效率的要求，東元指出，將扁線繞組與油冷卻等關鍵技術導入馬達設計，搭配不受管制的輕稀土磁鐵材料，可全面提升性能表現。

東元指出，扁線結合油冷卻馬達技術，除導入電動巴士應用外，也延伸至商用無人機動力系統，因應農用、物流及吊掛等多元產業需求。

東元也向蕭副總統展示小型無人機動力系統，東元強調，善用台灣加工優勢，小型無人機動力系統打造遍及全台的韌性供應體系，例如採用中鋼矽鋼片及北中南業者的機械加工，為國產化奠定基石。

在機器人關節模組，東元說明，採用一體化設計，將馬達、減速機與驅動技術整合在單一模組，應用場域涵蓋工業巡檢、智慧物流，和消防救援，可適用機器狗與人形機器人等多元領域，東元目前正與工研院合作開發機器狗應用。

