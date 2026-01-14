快訊

泰國重大意外！火車撞倒塌起重機脫軌 釀22死79傷多名重傷

大陸用語「青提之亂」還沒結束？業者沉默兩天再發聲：已完成相關蒐證

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

思捷優達新藥YA-101 獲歐盟授予抗多重系統退化症的孤兒藥資格認定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃股思捷優達-KY（7829）14日宣布，今日接獲歐盟藥品管理局（EMA）通知，開發中新藥YA-101獲用於治療多重系統退化症之孤兒藥資格認定（ODD）。獲得歐盟EMA授予孤兒藥資格的新藥，有助依各會員國規定享有臨床試驗費用抵稅或其他審查費用減免等優惠措施。

此外，在最終獲准上市時，如果該藥是針對此適應症的首個核准藥物，或能明顯證明其臨床療效優於已核准的同適應症療法，將可獲得十年的市場專屬期（market exclusivity）。

思捷優達表示，YA-101已於 2022 年 7 月獲美國食品藥物管理局（FDA）授予用於治療多重系統退化症的孤兒藥資格，並於2025年12月再獲 FDA 快速審查資格（Fast Track Designation）；同時亦於2025年 12 月獲日本厚生勞動省指定為用於治療多重系統退化症之孤兒藥。此次再取得歐盟 EMA 用於治療多重系統退化症的孤兒藥認定，代表 YA-101 在重大未滿足醫療需求的臨床潛力，並有助於全球臨床開發與市場布局。

A-101 是一款新化學實體（New Chemical Entity, NCE），專為治療神經退化性疾病而設計，主要透過抑制神經發炎並提升神經可塑性來改善病情。該藥物已於 2024 年在澳洲完成健康成人受試者的一期臨床試驗。目前，YA-101 正進行針對多重系統退化症患者的二期臨床試驗。此試驗採隨機、雙盲、安慰劑對照設計，於美國、日本、台灣等多個臨床試驗中心同步進行。依試驗規劃，整體收案預計將於今年完成。

此外，思捷優達已於本月 5 日完成現金增資，增資金額9.2億元已全數收足，並以2026年 1 月 5 日為增資基準日。本次增資將有助於充實營運資金，並支持公司持續推進YA-101 等新藥之臨床試驗與研發進程。

思捷優達執行長曾宇鳳表示，YA-101 在美國、日本及歐盟相繼獲得資格認定，彰顯公司在國際新藥開發的實力與承諾。隨著本月完成現金增資，我們將全力推進臨床開發，致力滿足中樞神經系統退化症患者未被滿足的醫療需求。

思捷優達解釋，多重系統退化症（MSA）是一種罕見、進展迅速且致命的神經退化性疾病，影響自主神經系統並導致運動功能衰退。患者常出現嚴重姿勢性低血壓、泌尿功能障礙、步態不穩、運動失調、語言障礙及認知衰退，對生活品質造成極大影響。目前的治療方式主要聚焦於症狀治療，例如多巴胺補充療法與自主神經功能調節藥物，但效果有限，且目前對於MSA尚無已批准上市藥物。MSA的全球盛行率約為每十萬人中五例，其中美國患者人數約有1.5萬至5萬人；歐盟患者人數估計約有1.8萬至7萬人；日本患者人數約有1.2萬人，其患病比率高於全球平均水平。

增資 歐盟

延伸閱讀

外交部：台歐正常交往互動 譴責中國大陸卑劣手段打壓

專家：估陸銷歐電動車年增20%

歐盟成員國間貿易下滑 2024年占整體GDP比率降至22%

雙重定價？法國調漲羅浮宮門票 「非歐盟遊客加價45%」引爭議

相關新聞

賴總統：台加產業高度互補 盼簽貿易合作架構協議

賴清德總統13日接見「加拿大聯邦眾議員訪問團」，他表示，台加雙方在經濟產業上有高度互補性，在全球進入AI新時代之際，期待...

南市聯合標售麻工、南科、商60開發區土地 鏈結科技、產業、居住

為促進公有土地積極開發與利用，臺南市政府地政局今年第一次辦理開發區土地聯合標售，釋出多筆產業用地，推出標的有麻豆工業區、...

便當打入台積電廠區 老牌食品廠毛利翻倍的布局

老牌食品廠近兩年積極布建下游餐飲、銷售等終端通路，進行垂直整合的最後一哩路，例如過去以飼料、畜養、屠宰為主業的卜蜂悄悄布局餐飲通路，開出「六星炸雞」、「六星便當」等品牌，炸雞已開出7~8家直營店，六星便當更成功打入台積電、美光、聯電等科技大廠的廠區，單店每月銷售量可達1.3萬個便當。怎麼做到的？背後盤算是什麼？

傳我對等關稅15%「綁」投資 圖解台積先進製程台美布局

紐約時報12日報導，知情人士透露，美國川普政府即將敲定與台灣的貿易協議，台灣輸美商品關稅從20%調降至15%，和日本和南韓稅率一致；作為協議的一部分，台積電將承諾大幅增加投資。對此，美國貿易代表辦公室、商務部和台積電皆無評論。

紐時：台銷美關稅將降至15% 台積電承諾在美再蓋五座廠

紐約時報報導，台灣正接近與美國達成貿易協議，台灣輸美產品關稅稅率將從原訂20%，降為與日、韓相同的15%，最快可能本月宣...

美對台關稅傳降至15% 工具機、重電訂單將回流

美國對台關稅傳出可能降至15%且不疊加，傳產業大受激勵，包括機械、工具機、手工具、重電等業者異口同聲表示，如果是真的「終...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。