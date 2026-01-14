漢達新劑型藥 Phyrago 台灣市場獨家授權吉泰藥品 攜手推動在台布局

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢達（6620）近日宣布，與吉泰藥品公司舉辦授權合約簽約儀式，漢達生技將用於治療慢性骨髓性白血病（Ph+ CML）及急性淋巴性白血病（Ph+ ALL）的新型型新藥PHYRAGO台灣藥品註冊暨銷售獨家專屬權利授予吉泰藥品，漢達生技將享有授權金及銷售權利金，共同搶占國內年7億元以上的商機。

漢達生技表示，PHYRAGO是漢達生技於2025年10月16⽇在美國市場上市之505(b)(2)產品，這項藥品與部分制酸劑如PPIs 及H2RAs併用時，臨床上未發現藥物動力學的顯著差異，仍維持相同的藥效，但在相同條件下，其他同成分藥品的吸收則顯著減少。

此外，不論胃部酸鹼值如何，PHYRAGO都能維持具治療效果的生體可用率，解決了Ph+ CML 和Ph+ ALL 患者合併使用PPIs 及H2RAs 而療效不佳的問題，具備臨床優勢與市場潛力，於美國上市後也確實透過此臨床優勢開拓市場且獲得醫生肯定。

漢達生技總經理陳俊良表示，透過本次授權合作，結合吉泰藥品於台灣市場布建包含醫院、診所、藥局之完整行銷團隊，及長期專注於血液科、腫瘤科、腎臟科、醫學營養等領域之藥品、醫材及營養補充品之通路經驗，將有助於加速PHYRAGO在台灣的推廣進程，滿足未被滿足之醫療需求，為兩家公司共同創造收益。

