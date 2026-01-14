台電小額綠電與民爭利？台電：每度5.8至6.3元高於市場行情未低價競爭

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台電日前宣布推出「月租小額綠電」方案，宣稱釋出1,000萬度綠電供全民申購，遭業者反彈批評台電與民爭利，嚴重破壞自由競爭的市場秩序。對此，台電14日表態，台電以此規劃推出「少量、短約」商品，售價定為每度5.8至6.3元，略高於目前市場行情，並未以低價競爭，且合約最長僅1年，目的是要補足市場缺口並降低進入門檻，以協助議價能力較弱、需求量小的中小企業取得綠電。

針對再生能源商業同業公會對台電銷售小額綠電提出批評，台電今日發出三點聲明。第一，台電銷售綠電來源為台電自建案場，未包含躉購綠電。

台電指出，台電推出小額綠電商品未包含躉購綠電（FIT），而是以南鹽光電、彰濱光電及離岸一期等自建光、風電案場所發綠電為標的，來源皆於台電官網綠電專區公開透明揭露。台電以此規劃推出「少量、短約」商品，補足市場缺口並降低進入門檻，以協助議價能力較弱、需求量小的中小企業取得綠電。

第二、台電已審慎考量銷售度數及價格，不會與民爭利。台電說明，本次計畫售價定為每度5.8至6.3元，略高於目前市場行情，並未以低價競爭，且合約最長僅1年，確保定價能隨市場行情滾動檢討，絕無破壞市場機制或打擊民間投資。此外，依過去各年度總簽約量皆不超過1,000萬度，相較2025年整體綠電市場轉供量約58億度，佔比微乎其微，應不足以擾動市場。

第三、台電規劃多元商品，以滿足企業的綠電需求。台電表示，淨零轉型趨勢是全球共同目標，台電作為國營事業亦肩負重任，從單一供應者轉型為市場活化與供需連結的推動者，搭配推出小額綠電等多元商品，滿足不同規模企業的需求，協助企業邁向淨零排碳。

