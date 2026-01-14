3-3期國產化何去何從？本土供應鏈要求ESG占比50% 經部：盡力取得平衡

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部產發署13日針對「離岸風電區塊開發第三期選商機制之ESG 規劃」進行產業意見徵詢。因離岸風電3-3期不再強制國產化，而是將國產化納入ESG，很多本土供應商已經投資設廠，要求經濟部將ESG占比提高至20-30%甚至到50%，以增加開發商在地承諾的誘因。

對此，經濟部表示，離岸風電3-3期新的選商規則，是希望可以在國際規範及協助產業中盡力取得平衡，這次徵詢就是要進一步知道台灣在地供應鏈的意見，經濟部將會衡平各界意見。經濟部重申，ESG承諾絕不會是作文比賽，而是需要確切寫出明確的承諾項目和金額，且後續的評分和獎勵措施也將會依此來連動。

經濟部產發署昨日聽取世紀風電、華新麗華、大亞電纜、華城電機、台船、中鋼、永冠能源、西門子等40多家本土供應鏈廠商，以及產業公協會，關於風電3-3選商機制ESG規劃方向。

針對ESG項目的評分佔比部分，原草案是10-15分（以100分計，占10-15%），許多業者表達希望從目前的10-15%再往上調整，避免開發商規避在地採購，即使該項分數為零卻仍能入選，建議應調高為20-30%甚至到50%，以增加開發商在地承諾的誘因。

此外，業者也希望開發商所提出的計畫具有管考可行性，同時也要有未達標時相對的懲罰，避免開發商未履行遴選時的承諾。

至於ESG所涉及的內容，有業者建議，應區分「在地設廠生產」、「合資採購」與「純買賣（OEM）」的得分權重，支持在地投資的應給予較高分數。也有業者強調，希望不僅是風場建設期的在地採購，運維期間的在地採購也可納入ESG承諾範疇。另外，也有業者提出引用環境部研擬之「資源循環推動法」的概念，建議風場建置應採購使用可回收材質的產品，以便風機未來退役時，可以把廢棄物資源化。

此外，有業者建議應增加「能源韌性、能源安全」等新的評選項目，以凸顯在地供應的必要性與重要性，讓相關議題可更被看重。

產發署表示，各風電供應鏈的業者及相關代表皆於會議中充分表達意見，產發署也持續收集各界意見。各單位如尚有相關建議及意見，請於2026年1月19日前以正式函文產發署，以納入後續規劃遴選規則的參考。

