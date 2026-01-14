南市聯合標售麻工、南科、商60開發區土地 鏈結科技、產業、居住

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
麻豆工業區市地重劃區開發完成現況圖。照片／台南市彵政局提供
為促進公有土地積極開發與利用，臺南市政府地政局今年第一次辦理開發區土地聯合標售，釋出多筆產業用地，推出標的有麻豆工業區、北安商業區及臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收區等3處開發區，共計11筆10標土地，自1月12日起至3月5日公告招標，並訂於3月6日上午10時於臺南市政府永華市政中心10樓小禮堂辦理開標作業。

臺南市市長黃偉哲表示，市府秉持地方需求，以多元處分方式將開發區土地採公開標售、標租及設定地上權等方式同時並進，以創造區域活力並落實公有土地永續利用政策。本次標售之各開發區除具有交通優勢外，整體生活機能均完善，同時帶動地方產業與未來科技的協同發展，均衡區域產業發展與升級，期盼優質廠商進駐與開發，共同創造安居樂業之大臺南。

地政局局長陳淑美表示，麻豆工業區位處麻豆交流道之便，聚集傳統產業發展，並擴大南部科學園區科技產業腹地，成就大臺南產業與科技廊帶，滿足產業需求，促進地方經濟再生與繁榮；北安商業區位處安南區北安路二段蛋黃區，為安南區副都心，不僅能吸引更多商業投資，同時活絡周邊住宅機能，為市民提供更多元便利的生活與商業契機。

南科F、G區段徵收區位處南科特定區發展核心，基地鄰接善化車站，並銜接善美大道與善福大道等主要幹道，具備良好交通可及性與區域連結條件。隨著南部科學園區持續發展，周邊科技產業聚集效應明顯，帶動穩定就業人口與居住需求，公共設施與生活服務機能均同步到位，具備立即投入開發的條件，適合住宅社區或複合型投資開發運用，市府誠摯邀請各界把握南科核心區稀有釋出的投資契機，攜手推動區域發展。

地政局局長陳淑美表示，近期廠商爭相詢問標售標的，為滿足各界對工業區、商業區及產業專用區等各產業用地之需求，地政局旋即規劃辦理本次標售作業。麻豆工業區推出之5標工業用地，其中2標甲種工業區、3標乙種工業區，面積介於2,662平方公尺至7,791.68平方公尺不等，標售底價每平方公尺30,400元至32,000元不等。

北安商業區推出之2標商業用地，面積分別為2,423.37平方公尺及3,080.65平方公尺，標售底價每平方公尺194,000元至202,000元不等，南科F、G區段徵收區推出之1標商業用地及3筆2標住宅用地，面積介於685.02平方公尺至1,905.56平方公尺不等，標售底價每平方公尺125,000元至162,000元不等，提供投資人更多元選擇與規劃利用，歡迎各界踴躍參與投標。

北安商業區市地重劃區開發完成現況圖。照片／台南市彵政局提供
